برلماني يشيد باستعدادات مصر لقمة المناخ.. ويؤكد: الإقبال التاريخي يعظم فرص نجاحها

أشاد النائب طه الناظر، عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، وأمين مساعد حزب مستقبل وطن بني سويف، بالاستعدادات التي تقوم بها الحكومة لقمة المناخ المقرر انطلاقها في نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، مشيرًا إلى أننا أمام قمة تاريخية يتطلع الجميع لخروجها بنتائج وتوصيات تساعد الحكومات على التصدي ومواجهة ظاهرة التغير المناخي.

وقال «الناظر»، في تصريحات له، إن حجم الإقبال من قبل الراغبين للمشاركة في قمة المناخ بشرم الشيخ تاريخي، ولم يسبق أن شهدت أي فعالية دولية هذا الإقبال، وهذا يؤكد دور مصر الفاعل في مواجهة الظاهرة، وذلك لما تمتلكه من أجندة ضخمة من المشروعات والأفكار التي يمكن أن تتخذها كل دول العالم كسياسة لها في مكافحة التغيرات المناخية.

ولفت إلى أن مصر قامت بالعديد من المشروعات القومية لمواجهة آثار التغير المناخى، المتمثلة فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والنقل النظيف، وتبطين الترع ومعالجة مياه الصرف، إضافة إلى وصول للمشروعات الخضراء الممولة حكوميًا إلى 50% بحلول عام 2025، و100%بحلول 2030.

وأشار النائب طه الناظر إلى أن استضافة مصر لفعاليات قمة المناخ 2022، سلطت الضوء على ضرورة دعم الدول الأفريقية لمواجهة التغير المناخي، إذ لا بد من توافر التمويلات اللازمة من الجهات الدولية، حتى تستطيع تلك الدول مجابهة التغير المناخي.