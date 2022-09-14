لقبوها بالبطلة.. 10 صور لـ سالى حافظ قبل اقتحامها البنك لعلاج شقيقتها|شاهد

لقبوها بالبطلة.. أثارت فتاة تدعى سالى حافظ جدلا على السوشيال ميديا بعد اقتحامها مصرف "بلوم بنك"، بمسدس لعبة لتحصل على وديعتها لعلاج شقيقتها من مرض السرطان.

وجاءت التعليقات من رواد السوشيال ميديا: “بنت بميت راجل.. بمسدس لعبة مش مكسوفين”.

واقتحم مجموعة من المودعين في لبنان، بينهم سيدة تدعى سالي حافظ، اليوم الأربعاء، مصرف "بلوم بنك" فرع السوديكو، واحتجزوا عدداًمن الرهائن.

ووفقا لـ "لبنان 24"، عمدت المودعة سالي حافظ، من جمعية "صرخة المودعين"، إلى إلقاء مادة البنزين على نفسها وهددت بإحراق نفسها في حال عدم تسليمها وديعتها لمعالجة شقيقتها المريضة.

ونجحت المواطنة اللبنانية سالي حافظ في أخذ وديعتها من بنك "لبنان والمهجر" بعد دخولها إليه مسلحة.

وبررت سالي فعلتها عبر فيديو بثته من صفحتها على “فيسبوك”، بأن سبب ما قامت به هو دفع تكاليف المستشفى لشقيقتها التي تموت داخله، حسب قولها.

وكانت سالي نشرت عبر حسابها على موقع فيسبوك صورة لشقيقتها المريضة، واعدة بتأمين الأموال لها لمعالجتها.

ولاحقا تم تداول صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أشارت فيها سالي إلى أن جهاز أمن الدولة يطوق منزلها، إلا أنها أصبحت في المطار وستسافر إلى إسطنبول، دون التأكد من دقة هذه المعلومة.

نفس الحادث في أقل من شهر

وفي حادث مماثل، أفادت وسائل الإعلام اللبنانية، في وقت سابق من الشهر الماضي، بقيام شاب مسلح باحتجاز الموظفين والعملاء داخل مصرف "فيدرال بنك" في منطقة الحمرا، مطالبا بالحصول على وديعته.

وفى هذا السياق، ننشر مجموعة من صور سالى حافظ.

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