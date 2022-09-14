عاجل
أبرز قرارات الحكومة اليوم| إصدار عملة معدنية فئة 2 جنيه وطرحها للتداول.. إنشاء دار سك عملة بريطانية مصرية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.. تنفيذ منظومة رد ضريبة القيمة المضافة للأجانب المغادرين لمصر برج إيفل يطفئ أنواره وأزمة طاقة طاحنة تعصف بأوروبا رئيس جامعة أسيوط يهنئ منتخب الفنون الشعبية لحصوله على مراكز متقدمة رئيس فرقة مزاهر الزار: قدمنا عروضنا في فرنسا وإيطاليا وسويسرا حبس عاطل وزوجته كونا تشكيلا عصابيا لسرقة الوحدات السكنية بدمياط الجديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لقبوها بالبطلة.. 10 صور لـ سالى حافظ قبل اقتحامها البنك لعلاج شقيقتها|شاهد

صدى البلد

لقبوها بالبطلة.. أثارت فتاة تدعى سالى حافظ جدلا على السوشيال ميديا بعد اقتحامها مصرف "بلوم بنك"، بمسدس لعبة لتحصل على وديعتها لعلاج شقيقتها من مرض السرطان.

وجاءت التعليقات من رواد السوشيال ميديا: “بنت بميت راجل.. بمسدس لعبة مش مكسوفين”.

واقتحم مجموعة من المودعين في لبنان، بينهم سيدة تدعى سالي حافظ، اليوم الأربعاء، مصرف "بلوم بنك" فرع السوديكو، واحتجزوا عدداًمن الرهائن.

ووفقا لـ "لبنان 24"، عمدت المودعة سالي حافظ، من جمعية "صرخة المودعين"، إلى إلقاء مادة البنزين على نفسها وهددت بإحراق نفسها في حال عدم تسليمها وديعتها لمعالجة شقيقتها المريضة.

ونجحت المواطنة اللبنانية سالي حافظ في أخذ وديعتها من بنك "لبنان والمهجر"  بعد دخولها إليه مسلحة.

وبررت سالي فعلتها عبر فيديو بثته من صفحتها على “فيسبوك”، بأن سبب ما قامت به هو دفع تكاليف المستشفى لشقيقتها التي تموت داخله، حسب قولها.

وكانت سالي نشرت عبر حسابها على موقع فيسبوك صورة لشقيقتها المريضة، واعدة بتأمين الأموال لها لمعالجتها.

ولاحقا تم تداول صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أشارت فيها سالي إلى أن جهاز أمن الدولة يطوق منزلها، إلا أنها أصبحت في المطار وستسافر إلى إسطنبول، دون التأكد من دقة هذه المعلومة.

نفس الحادث في أقل من شهر

وفي حادث مماثل، أفادت وسائل الإعلام اللبنانية، في وقت سابق من الشهر الماضي، بقيام شاب مسلح باحتجاز الموظفين والعملاء داخل مصرف "فيدرال بنك" في منطقة الحمرا، مطالبا بالحصول على وديعته.

وفى هذا السياق، ننشر مجموعة من صور سالى حافظ.

A7E6CD88-49FE-433A-BC94-712993F46605
A7E6CD88-49FE-433A-BC94-712993F46605
021D3769-4D06-43BE-BF4E-55F24CF51E8B
021D3769-4D06-43BE-BF4E-55F24CF51E8B
40F13C7D-8D74-433A-B6C5-4AE773DC4A1D
40F13C7D-8D74-433A-B6C5-4AE773DC4A1D
AF41F915-0BA5-4F7E-B53E-0915596B7DC4
AF41F915-0BA5-4F7E-B53E-0915596B7DC4
C7685B67-22D4-4654-94B3-44CBE2546A00
C7685B67-22D4-4654-94B3-44CBE2546A00
4177B5BF-E9D3-448B-B87C-B9492475DB33
4177B5BF-E9D3-448B-B87C-B9492475DB33
8FC48A7D-D82A-457A-BAA4-DFB75430EE02
8FC48A7D-D82A-457A-BAA4-DFB75430EE02
51B34C8D-AC76-480A-96AF-48CE799F9E5C
51B34C8D-AC76-480A-96AF-48CE799F9E5C
B44F93C6-DAD6-4EEC-A61B-A7264A433A65
B44F93C6-DAD6-4EEC-A61B-A7264A433A65
8E42CF3E-C617-412A-B5D5-68883F28341B
8E42CF3E-C617-412A-B5D5-68883F28341B
0E34556C-CAE6-4AB4-8BDB-BC60C73C2797
0E34556C-CAE6-4AB4-8BDB-BC60C73C2797
3D76EC1F-05B9-4B77-A0BC-43B1B1CCBB31
3D76EC1F-05B9-4B77-A0BC-43B1B1CCBB31
السرطان لبنان فتاة سالي حافظ بلوم بنك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

افصلوا عداد غاز المنزل ضروري.. تحذير شديد من البترول اليوم مساء

حقيقة إقامة مباراة فاصلة بين مصر والجزائر للتأهل إلى كأس العالم

الذهب ينزف.. تراجع غير مسبوق للمعدن الأصفر وهذا سعر عيار 21 الآن

انهيار كبير في أسعار الذهب عالميا| تفاصيل

توقعات بانهيار الدولار الحقوا نفسكوا فاضل يوم واحد| ماذا سيحدث غدًا؟

مرتبك هيزيد 3% ومفيش فصل.. قانون العمل الجديد 2022 هدية لعمال مصر

حالة من الارتياح.. رد فعل نجوم الأهلي تجاه قرار كولر المفاجئ

بركاتك يا فرج عامر.. 3 منتخبات على أعتاب مونديال قطر منها مصر

موضوعات متعلقة

الأزمات تخنق لبنان.. ماذا ينتظر بلاد الأَرز بعد رفع الدعم عن البنزين؟

ترشيحاتنا

الإعدام شنقا للمتهم بالتعدي على فتاة من ذوي الهمم بالقليوبية

بريطانية تدهس والدتها بسيارتها الجديدة أمام المنزل.. والمحكمة تخلي سبيلها |تفاصيل

ارتفاع سعر الدولار في جميع البنوك منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 14-9-2022

اتجرحت.. زوج بوسي يحسم جدل شائعات الطلاق ويؤكد: ناس في العيلة مش بتحبها|فيديو

بعد وفاتها بأيام.. وشم الملكة إليزابيث الثانية ينتشر في بريطانيا| فيديو وصور

روسيا تعلق على عدم دعوة بوتين لحضور جنازة الملكة إليزابيث

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنت بـ100 راجل.. سالي حافظ تثير ضجة بعد اقتحامها بنك بمسدس لعبة

بدلة ممزقة.. رزان مغربي في إطلالة غريبة ومثيرة للجدل.. شاهد

لقبوها بالبطلة.. 10 صور لـ سالى حافظ قبل اقتحامها البنك لعلاج شقيقتها|شاهد

أطعمة تصيبك بالتسمم الغذائي عند تناولها دون طهي.. احذرها

فيديو

رئيس فرقة مزاهر الزار: قدمنا عروضنا في فرنسا وإيطاليا وسويسرا

رئيس فرقة مزاهر : نحن آخر جيل والزار المصري على وشك الاندثار

مطلقتش وأبويا مش غضبان عليا.. بوسي: الناس بتشتمني من غير حاجة

مفيش حاجة هترجعني..أول منشور من طليق آيتن عامر بعد أنباء عن عودتهما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

تحديات الاقتصاد المحلى

كواعب البراهمي

ماسبيرو

مني أحمد

السنباطي فيلسوف الموسيقى

هشام عصام

البامية شوكتني لكني أحبها

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية لمنظمات المجتمع المدني

نجاة عبد الرحمن

كرسي روسي في الكلوب أطفأ أنوار أوروبا

كريمة أبو العينين

بالكوري .. ميهمنيش حد

هند عصام

تحتمس الثالث .. الملك الإمبراطور

اﻟﻤﺰﻳﺪ