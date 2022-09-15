عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري.. والدولار يسجل 19.39 للشراء

صدى البلد

ارتفعت أسعار صرف الدولار، في ختام تعاملاته  امس الأربعاء، بقيمة 3 قروش شراء وبيع في البنوك المصرية، وتداولت البنوك  أسعار صرف الدولار ما بين 19.32 و19.39 جنيه للشراء و19.40 و19.42 جنيه للبيع.

وسجل الدولار أقل مستوى للشراء في بنك قناة السويس ليصبح 19.32 جنيه، وأعلى مستوى للبيع وصل لـ19.42 جنيه بالبنك المصري الخليجي والعربي الإفريقي، وشهد سعر الدولار والعملات الأجنبية تحركًا جديدًا خلال فترة التعاملات البنكية.

روسيا تتخلص من الدولار الأمريكي.. تفاصيل

الدولار يرتفع مقابل اليورو والين بعد بيانات التضخم الأمريكية


وفي بنكي (الأهلي - مصر)، أكبر بنكين حكوميين من حيث الأصول والتعاملات، سجل سعر صرف الدولار 19.34 جنيه للشراء و19.40 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل الدولار 19.32 جنيه للشراء و19.42 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، سجل سعر الصرف في البنك التجاري الدولي 19.36 جنيه للشراء و19.42 جنيه للبيع، وفي العربي الإفريقي سجل الدولار 19.34 جنيه للشراء و19.42 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي المصري سجلت متوسطات أسعار الدولار أمام الجنيه المصري 19.31 جنيه للشراء و19.38 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات الرئيسية، ارتفعت العملة الأوروبية "اليورو" ما بين 3 و5 قروش وذلك بعد تراجعها من بداية التعاملات ما بين 32 و30 قرشا شراء وبيع، وفي بنكي (الأهلي - مصر) سجل سعر اليورو 19.25 جنيه للشراء و19.42 جنيه للبيع.

وفي بنك قناة السويس سجل 19.23 جنيه للشراء و19.46 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة سجل اليورو في البنك التجاري الدولي 19.27 جنيه للشراء و19.46 جنيه للبيع، وفي العربي الإفريقي سجل 19.25 جنيه للشراء و19.45 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي المصري سجلت متوسطات أسعار اليورو أمام الجنيه المصري 19.43 جنيه للشراء و19.51 جنيه للبيع.

كما ارتفع الجنيه الإسترليني ما بين 3 و10 قروش شراء وبيع، وذلك بعد تراجعه ما بين 33 و38 قرشا شراء وبيع بداية التعاملات.

وسجل الاسترليني في بنكي (الأهلي - مصر) 22.20 جنيه للشراء و22.43 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل 22.18 جنيه للشراء و22.47 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل الجنيه الإسترليني 22.22 جنيه للشراء و22.47 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي المصري سجلت متوسطات أسعار الإسترليني أمام الجنيه المصري 22.41 جنيه للشراء و22.51 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات العربية، سجل الريال السعودي في البنك الأهلي 5.13 جنيه للشراء و5.16 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي سجل 5.26 جنيه للشراء و5.28 جنيه للبيع، والدينار الكويتي سجل 60.46 جنيه للشراء و62.86 جنيه للبيع.

الدولار الأمريكى سعر الدولار الدولار الدولار اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأخضر ينهار.. الدولار يسجل انخفاضا كبيرا |تفاصيل

هدية.. نجم إفريقي بمواصفات أوروبية في الأهلي| تفاصيل

برعاية قطرية.. ستاد عالمي لـ الأهلي بمواصفات أوروبية

من أبها السعودي .. ميكيسوني يتقرّب إلى الزمالك | شاهد

انتهت .. نكشف اسم صفقة الزمالك الرابعة

أنا سينجل ليه.. وصلة رقص مثيرة لـ منى فاروق على نحنوح |شاهد

فستان مثير.. منى فاروق تثير الجدل بتكسير أطباق داخل مطعم بدبي.. فيديو

لا يحتاج إلى السفر.. قرار عاجل من الخطيب بشأن بيرسي تاو.. فيديو

ترشيحاتنا

مفاجأة في سعر صرف الدولار اليوم الخميس 15 سبتمبر

متضيعش الفرصة|خصم 4000 جنيه على هاتف سامسونج القابل للطي Galaxy Z Fold4

كارثة صحية.. النساء أكثر عرضة للمعاناة من كوفيد طويل الأمد| تفاصيل

بسبب سلمان رشدي.. أمريكا تفرض عقوبات صارمة على إيران

عيني مش شايفة بيها.. منى فاروق تكشف إصابتها بشيء خطير

لا يحتاج إلى السفر.. قرار عاجل من الخطيب بشأن بيرسي تاو.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منها الكرنب.. وصفات سحرية للتخلص من ترهلات الجسم

بعد أزمتها مع محمد رمضان.. أجرأ إطلالات ناهد السباعي |شاهد

ببطن مكشوفة| منى فاروق تثير الجدل بهذا الفيديو.. شاهد

هذا الفستان سبّب شهرتها .. 10 صور لـ ياسمين عز تثير الجدل |شاهد

فيديو

كريه وغير مقبول.. رد قاس من ناهد السباعي على محمد رمضان بسبب الملك|فيديوجراف

بعد الحكم بحبسه .. طليق منة عرفة : كنت بتحارب بسبب البوس

إسراء ماتت.. تفاصيل وفاة طالبة داخل مركز طبي في المحلة.. فيديوجراف

مواصفات زوجها المستقبلي وأسباب طلاقها والأفلام الإباحية.. ملخص تصريحات انتصار مع لميس "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أحمد المعز الشندويلي

قم للمعلم

الشيماء أبو الخير

ظاهرة البلوجر

عبد المعطى أحمد

تحديات الاقتصاد المحلى

كواعب البراهمي

ماسبيرو

مني أحمد

السنباطي فيلسوف الموسيقى

هشام عصام

البامية شوكتني لكني أحبها

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية لمنظمات المجتمع المدني

نجاة عبد الرحمن

كرسي روسي في الكلوب أطفأ أنوار أوروبا

اﻟﻤﺰﻳﺪ