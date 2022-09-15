ارتفاع أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري.. والدولار يسجل 19.39 للشراء

ارتفعت أسعار صرف الدولار، في ختام تعاملاته امس الأربعاء، بقيمة 3 قروش شراء وبيع في البنوك المصرية، وتداولت البنوك أسعار صرف الدولار ما بين 19.32 و19.39 جنيه للشراء و19.40 و19.42 جنيه للبيع.

وسجل الدولار أقل مستوى للشراء في بنك قناة السويس ليصبح 19.32 جنيه، وأعلى مستوى للبيع وصل لـ19.42 جنيه بالبنك المصري الخليجي والعربي الإفريقي، وشهد سعر الدولار والعملات الأجنبية تحركًا جديدًا خلال فترة التعاملات البنكية.



وفي بنكي (الأهلي - مصر)، أكبر بنكين حكوميين من حيث الأصول والتعاملات، سجل سعر صرف الدولار 19.34 جنيه للشراء و19.40 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل الدولار 19.32 جنيه للشراء و19.42 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، سجل سعر الصرف في البنك التجاري الدولي 19.36 جنيه للشراء و19.42 جنيه للبيع، وفي العربي الإفريقي سجل الدولار 19.34 جنيه للشراء و19.42 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي المصري سجلت متوسطات أسعار الدولار أمام الجنيه المصري 19.31 جنيه للشراء و19.38 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات الرئيسية، ارتفعت العملة الأوروبية "اليورو" ما بين 3 و5 قروش وذلك بعد تراجعها من بداية التعاملات ما بين 32 و30 قرشا شراء وبيع، وفي بنكي (الأهلي - مصر) سجل سعر اليورو 19.25 جنيه للشراء و19.42 جنيه للبيع.

وفي بنك قناة السويس سجل 19.23 جنيه للشراء و19.46 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة سجل اليورو في البنك التجاري الدولي 19.27 جنيه للشراء و19.46 جنيه للبيع، وفي العربي الإفريقي سجل 19.25 جنيه للشراء و19.45 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي المصري سجلت متوسطات أسعار اليورو أمام الجنيه المصري 19.43 جنيه للشراء و19.51 جنيه للبيع.

كما ارتفع الجنيه الإسترليني ما بين 3 و10 قروش شراء وبيع، وذلك بعد تراجعه ما بين 33 و38 قرشا شراء وبيع بداية التعاملات.

وسجل الاسترليني في بنكي (الأهلي - مصر) 22.20 جنيه للشراء و22.43 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل 22.18 جنيه للشراء و22.47 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل الجنيه الإسترليني 22.22 جنيه للشراء و22.47 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي المصري سجلت متوسطات أسعار الإسترليني أمام الجنيه المصري 22.41 جنيه للشراء و22.51 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات العربية، سجل الريال السعودي في البنك الأهلي 5.13 جنيه للشراء و5.16 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي سجل 5.26 جنيه للشراء و5.28 جنيه للبيع، والدينار الكويتي سجل 60.46 جنيه للشراء و62.86 جنيه للبيع.