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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

مقلب قمامة يعرض سكان شارع الخمسين فى جسر السويس للأمراض

القمامة بشارع 15
القمامة بشارع 15 فى جسر السويس

سادت حالة من الغضب بين سكان شارع 15 - من شارع الخمسين - خلف بافاريا - جسر السويس – التابعة لمحافظة القاهرة، بسبب استيائهم من تحول قطعة أرض إلى مقلب للقمامة، الأمر الذى تسبب فى انتشار تلال من القمامة، مما يعرضهم للأمراض، وخلافًا لهذا تسبب روائح كريهة وانتشار القوارض والحشرات ناقلة الأوبئة بالمنطقة.

وتقول السيدة ماريان منير، فى رسالة بعث بها لخدمة شكاوى "صدى البلد": "نعانى من تراكم تلال القمامة بقطعة أرض تهدد حياتنا وتؤدي لانتشار الأمراض بصفة مستمرة، إضافة إلى انتشار الحيوانات الضالة بها، مما يعرضنا إلى الخطر طوال الوقت".

وأضافت: “حياتنا تحولت إلى جحيم وأصبحت الأمراض والأوبئة تحاصرنا بسبب انتشار القمامة والروائح الكريهة الناتجة عنها، فضلا عن إضرام النيران بها، ما ينتج عنه ارتفاع ألسنة اللهب والأدخنة التى تسبب الحساسية والربو لدى للسكان، وللعلم نحن ندفع رسوم نظافة باستمرار”.

وتابعت: "لم نعد نتحمل هذا المنظر، ولا هذا الإهمال بسبب تراكم القمامة والمنطقة التي تكسوها القاذورات والنفايات، مما يعرض صحتنا للأمراض الخطيرة، خاصة في ظل انتشار فيروس  كورونا، والمسئولون هنا لا عين ترى ولا أذن تسمع، سواء الوحدة المحلية أو الصحية".

وناشد الأهالي عبر "صدى البلد" المسئولين، برورة التدخل لإزالة مخالفات القمامة لإنقاذ أهل المنطقة من الأمراض التي تصيبهم بسبب هذه القمامة.

ويمكن للتواصل مع القارئ من خلال رقم: 01553111073

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

 

محافظة القاهرة مقلب للقمامة انتشار تلال من القمامة انتشار القوارض والحشرات روائح كريهة انتشار الحيوانات الضالة الأمراض والأوبئة

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