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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الكرتونة بكام؟.. سعر طبق البيض بالمزارع اليوم الخميس 15-9-2022

صدى البلد

أسعار البيض..يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، خلال التقرير التالي، أسعار الدواجن والبيض الرئيسية، داخل المزارع، اليوم الخميس الموافق 15سبتمبر 2022.

أسعار الدواجن اليوم


وتأتي أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس، على النحو التالي:

تراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء بين 31 و 32 جنيهًا للكيلو، والدواجن البلدي بين 35 و36 جنيها للكيلو، وتراوح سعر أمهات الدواجن البيضاء بين 23 و 24 جنيهًا للكيلو، والدواجن الساسو بين 46 و 47 جنيها للكيلو.

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أسعار البيض اليوم


وسجّل سعر البيض الأبيض سعرًا يتراوح بين 66 و 67 جنيهًا للكرتونة، والبيض الأحمر بين 68 و 69 جنيهًا للكرتونة، والبيض البلدي بين 68 و 69 جنيهًا للكرتونة.

الكتاكيت
الكتاكيت

أسعار الكتاكيت

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 6.25 و 6.50 جنيه، والكتكوت "ساسو" بين 5 و 5.25 جنيهات، والكتكوت البلدي بين 3 و3.25 جنيه.  

وارتفعت أسعار الدواجن “أسعار الفراخ” اليوم الخميس بشكل طفيف لتسجل بين 24 : 26 جنيهًا للكيلو الأمهات وبين 33-36 للبيضاء في الأسواق للمستهلكين على حسب المنطقة.

شهدت أسعار الدواجن اليوم زيادة إذ وصل سعر الكيلو إلى 30-31 جنيها في المزرعة ، ويقدم موقع “صدى البلد”، أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 15-9-2022، ضمن عدة أخبار للخدمات اليومية والأسعار التي تهم المواطنين.

ويبحث العديد من المواطنين يوميا عن أسعار الدواجن في السوق المحلية وكذلك أسعار كرتونة البيض وأسعار الكتاكيت وكذلك أسعار البط اليوم.

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