عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حمام سباحة من الطين لأطفال "أبو شجرة" أسفل كوبري بـ300 مليون جنيه

بورتو سوهاج
بورتو سوهاج

"ما احنا مش معانا فلوس نروح مصيف وكمان مش بنعرف نعوم عشان ننزل النيل ولا البحر واعتبرنا ده بسين نتعلم فيه إيه اللي هيحصل يعني"، بهذه الكلمات بدأ أحد أطفال منطقة نجع أبو شجرة، دائرة قسم ثانٍ بمحافظة سوهاج، حديثه مع موقع صدى البلد.

وأوضح الطفل أن "بسين الغلابه" من الماء والطين، أسفل كُبري ثقافة سوهاج، الذي بلغت تكلفته المالية أكثر من 300 مليون جنيه، بمثابة مكانًا يسهل عليهم تعلُم السباحة فيه، ويهربون به من حرارة الجو الخانقة.

استحمام آخر صيف في العمر | غرق طالبين بنهر النيل بـ سوهاج

السكرتير العام المساعد لـ"سوهاج" يشهد مراسم صلح عائلتي الأسعد وعمر بـ جرجا

بسين الغلابه مياه وطين

أطفالًا يكثر عددهم عن كفتي اليد، يلهون ويسبحون بين المياه والطين الذي يُحيط بهم بالفيروسات والأوبئة، بالحديقة العامة أسفل كُبري ثقافة سوهاج، الذي تبلغ تكلفته أكثر من 300 مليون جنيه، دون رقابة او ردع لما يحدث حرصًا على صحة وسلامة أطفال الحاضر، شباب المستقبل.

ورصد لكم موقع صدى البلد، تلك المشهد الذي يظهر فيه مجموعة من أطفال نجع أبو شجرة، في فيديو يوضح مدى الخطورة التي تواجه هؤلاء الملائكة، والتي يعرضون أنفسهم لها دون وعي كافي منهم بذلك في غياب الرقابة على الحدائق العامة والمنتزهات.

سوهاج أطفال سوهاج بسين بورتو سوهاج قسم ثان اخبار محافظة سوهاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأخضر ينهار.. الدولار يسجل انخفاضا كبيرا |تفاصيل

هدية.. نجم إفريقي بمواصفات أوروبية في الأهلي| تفاصيل

برعاية قطرية.. ستاد عالمي لـ الأهلي بمواصفات أوروبية

من أبها السعودي .. ميكيسوني يتقرّب إلى الزمالك | شاهد

انتهت .. نكشف اسم صفقة الزمالك الرابعة

فستان مثير.. منى فاروق تثير الجدل بتكسير أطباق داخل مطعم بدبي.. فيديو

أنا سينجل ليه.. وصلة رقص مثيرة لـ منى فاروق على نحنوح |شاهد

أنباء عن تعرض بوتين لمحاولة اغتيال بواسطة سيارة مفخخة

موضوعات متعلقة

حشيش وآيس وهيروين.. ضبط تاجر الكيّف في سوهاج

ترشيحاتنا

لا يحتاج إلى السفر.. قرار عاجل من الخطيب بشأن بيرسي تاو.. فيديو

مصر ضمن المرشحين لاستضافة كأس العالم 2030 والإعلان قبل مونديال قطر.. فيديو

دولة عربية ممنوعة من حضور جنازة الملكة إليزابيث .. تعرف عليها

الجرام بـ1114..ارتفاع أسعار الذهب بمستهل تعاملات اليوم الخميس 15-9-2022

هل يجوز قيام الليل بعد الوتر؟.. الإفتاء تجيب

بالمستندات .. التفاصيل الكاملة لأول حركة تغييرات يعتمدها وزير التعليم لقيادات المديريات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد أزمتها مع محمد رمضان.. أجرأ إطلالات ناهد السباعي |شاهد

ببطن مكشوفة| منى فاروق تثير الجدل بهذا الفيديو.. شاهد

هذا الفستان سبّب شهرتها .. 10 صور لـ ياسمين عز تثير الجدل |شاهد

صورة طبق الأصل .. أول ظهور لـ شقيق دلال عبد العزيز

فيديو

كريه وغير مقبول.. رد قاس من ناهد السباعي على محمد رمضان بسبب الملك|فيديوجراف

بعد الحكم بحبسه .. طليق منة عرفة : كنت بتحارب بسبب البوس

إسراء ماتت.. تفاصيل وفاة طالبة داخل مركز طبي في المحلة.. فيديوجراف

مواصفات زوجها المستقبلي وأسباب طلاقها والأفلام الإباحية.. ملخص تصريحات انتصار مع لميس "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أحمد المعز الشندويلي

قم للمعلم

الشيماء أبو الخير

ظاهرة البلوجر

عبد المعطى أحمد

تحديات الاقتصاد المحلى

كواعب البراهمي

ماسبيرو

مني أحمد

السنباطي فيلسوف الموسيقى

هشام عصام

البامية شوكتني لكني أحبها

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية لمنظمات المجتمع المدني

نجاة عبد الرحمن

كرسي روسي في الكلوب أطفأ أنوار أوروبا

اﻟﻤﺰﻳﺪ