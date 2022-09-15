مساعد وزيرة الهجرة: المرحلة الثالثة للطلاب يومي ٢٠ و٢١ سبتمبر للطب والهندسة..فيديو

قال السفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشؤون الجاليات أن الملف الخاص بالطلاب العائدين من أوكرانيا بعد بدء الحرب الروسية الأوكرانية مر بعدة مراحل وبدأت المرحلة الأولي عند إنشاء الجسر الجوي وإعادة الطلاب المصريين من أوكرانيا.

واضاف "عباس" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "من مصر" المذاع علي قناة "سي بي سي" الفضائيه، أن المرحلة الثانية في ملف الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا هي التنسيق بين وزارة الهجرة ووزارة التعليم العالي وتم عمل امتحان لهم لالتحاقهم بالجامعات المصرية لاستكمال دراستهم.

وتابع مساعد وزيرة الهجرة لشؤون الجاليات أن بعد ما جاء طلاب آخرون تم عمل مرحلة ثانية للامتحانات لهم لالتحاقهم بالجامعات المصرية، مشيرا إلى أن المرحلة الثالثة للطلاب ستكون في يومي ٢٠ و ٢١ سبتمبر الحالي، وهذه المرحلة لكليات الطب وطب الأسنان وصيدلة وهندسة.