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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مساعد وزيرة الهجرة: المرحلة الثالثة للطلاب يومي ٢٠ و٢١ سبتمبر للطب والهندسة..فيديو

السفير عمرو عباس
السفير عمرو عباس

قال السفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشؤون الجاليات أن الملف الخاص بالطلاب العائدين من أوكرانيا بعد بدء الحرب الروسية الأوكرانية مر بعدة مراحل وبدأت المرحلة الأولي عند إنشاء الجسر الجوي وإعادة الطلاب المصريين من أوكرانيا.

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ضوابط التحاق الطلاب العائدين من أوكرانيا بكليات الطب والهندسة بالجامعات المصرية

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بالتزامن مع انطلاق اختبارات تحديد المستوى للمصريين العائدين من أوكرانيا.. الطلاب: الامتحانات سهلة ولا نخاف منها.. والتعليم العالي توضح موق الراسبين: يمكنهم التقديم بالتنسيق

واضاف "عباس" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "من مصر" المذاع علي قناة "سي بي سي" الفضائيه، أن المرحلة الثانية في ملف الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا هي التنسيق بين وزارة الهجرة ووزارة التعليم العالي وتم عمل امتحان لهم لالتحاقهم بالجامعات المصرية لاستكمال دراستهم.

وتابع مساعد وزيرة الهجرة لشؤون الجاليات أن بعد ما جاء طلاب آخرون تم عمل مرحلة ثانية للامتحانات لهم لالتحاقهم بالجامعات المصرية، مشيرا إلى أن المرحلة الثالثة للطلاب ستكون في يومي ٢٠ و ٢١ سبتمبر الحالي، وهذه المرحلة لكليات الطب وطب الأسنان وصيدلة وهندسة.

التعليم العالي وزارة الهجرة الجامعات المصرية اختبارات كليات الطب الحرب الروسية الأوكرانية الطلاب العائدين من أوكرانيا

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