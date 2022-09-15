أخبار نادي الزمالك.. أزمة بسبب محمد صبحي.. وضربة موجعة بعد قرار عبدالله السعيد

أخبار نادي الزمالك .. شهد نادي الزمالك على مدار اليوم العديد من الأخبار والأحداث الرياضية الهامة التي يرصدها موقع صدى البلد في التالي:-

-فقرة خاصة على العرضيات في مران الزمالك

قاد البرتغالي روي أجواش المدرب المساعد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة خاصة لتدريب اللاعبين على الكرات العرضية خلال مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا للقاء إيليكت التشادي.

-مرتضى منصور يُطلق قذائفه: أنا رئيس العالم.. وأنقذت ممدوح عباس من السجن

أطلق المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، العديد من التصريحات الهامة، بشأن الملفات الخاصة بالقلعة البيضاء، خلال الفترة الماضية.

-ضربة موجعة لـ الزمالك.. عبدالله السعيد يُرحب بالاستمرار مع بيراميدز

أكد الإعلامي أمير هشام، أن عبدالله السعيد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، أبدى ترحيب بالاستمرار مع فريقه بالموسم المقبل.

-بعد فشل انتقاله لـ الزمالك.. المصري يقترب من خطف صفقة الأبيض

أكد الإعلامي أمير هشام، أن نادي المصري البورسعيدي برئاسة كامل أبو علي، تقدم بعرض رسمي إلى نادي إنبي، للحصول على خدمات محمود جاد حارس مرمى الفريق، بالموسم الجديد.

-الزمالك فى أزمة.. فاركو يلجأ لـ "فيفا" بسبب محمد صبحي

أكد الإعلامي أمير هشام، أن نادي فاركو قرر التواصل مع محامي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم"فيفا"، من أجل تجهيز شكوى ضد نادي الزمالك ومحمد صبحي حارس مرمى الفريق، العائد للقلعة البيضاء.

-سياسة جديدة في إعارات لاعبي الزمالك بالموسم الجديد..تفاصيل

أكد الإعلامي أمير هشام، أن نادي الزمالك وضع شروط مُحددة من أجل الموافقة على رحيل أي لاعب على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

-انتهت .. نكشف اسم صفقة الزمالك الرابعة

أتم مسئولو نادي الزمالك اتفاقهم مع عمر جابر الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية .

-صفقة جديدة.. الزمالك يسعي لضم مهاجم فريق كاراكاس الفنزويلي

كشف مصدر مطلع بنادي الزمالك على وجود اتفاق مبدئي بين مسؤولي القلعة البيضاء والبنيني سامسون اكينولا مهاجم فريق كاراكاس الفنزويلي بشأن انتقال اللاعب في فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم الهجوم.