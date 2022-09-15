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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمود حجازى يعود لـ ممارسة الألعاب الرياضية بعد إجرائه عملية جراحية.. شاهد

صدى البلد

نشر الفنان محمود حجازى ، صورة له من داخل الجيم وذلك عبر حسابه الرسمى  بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

 

وعلق محمود حجازى “ أول مرة في صالة الألعاب الرياضية بعد الجراحة ... أخيرًا ”.

 
وأكد الفنان محمود حجازي، خلال استضافته فى أحدي البرامج الاذاعية، أن شخصيته في مسلسل أبو العروسة من أقرب الأدوار إلى قلبه.

وتابع محمود حجازي قائلاً: “عشت مع شخصيتي فى مسلسل أبو العروسة لمدة 3 مواسم، وكواليس العمل كانت مليئة بالحب”.

واستكمل محمود حجازي: “مسلسل أبو العروسة كان به أمر غريب للغاية وهو أن كل حلقة كانت تتصدر التريند، وبالنسبة لبعض الانتقادات التي وجهت إلى العمل فى موسمه الأخير حول أن هناك تطويل فى بعض المشاهد، فأنا احترم هذا الأمر خاصة وإننا كنا نعمل فى ظروف صعبة”.

وأضاف محمود حجازي: “فكرة تقديم موسم جديد من مسلسل أبو العروسة كان بمثابة تحد، لأنك لابد وأن تقدم الجديد”.

انستجرام محمود حجازي الفنان محمود حجازي مسلسل ابو العروسة الرياض

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