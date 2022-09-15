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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد 46 عاما.. قطر تدشن شعارا رسميا جديدا اعتبارا من اليوم| شاهد

شعار قطر الجديد
شعار قطر الجديد

 

أعلن مكتب الاتصال الحكومي بدولة قطر، اليوم الخميس، تدشين شعار رسمي جديد للدولة، وفقا لوكالة الأنباء القطرية.

وأوضح المكتب أن الشعار الجديد يأتي امتداداً للشعارات السابقة التي شكلت رحلة ممتدة نحو التطور بالدولة.

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وقال في تغريدة نشرها عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "يسهم ماضينا إسهاما كبيرا في تشكيل حاضرنا.. رحلة الشعار الوطني لدولة قطر شهادة في الحفاظ على تراثنا، ورحلة ممتدة نحو التطور والمستقبل".

ونشر المكتب الحكومي بدولة قطر مقطع فيديو استعرض فيه جميع الشعارات التي اتخذتها الدولة بداية من عام 1966، كان أخر شعار قد اتخذته الدولة في عام 1976 قبل تدشين الجديد اليوم.

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