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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مطار شرم الشيخ ينجح في تجديد اعتماد شهادة الأيزو 

مطار شرم الشيخ الدولي
مطار شرم الشيخ الدولي

نجح مطار شرم الشيخ الدولى فى الحصول على تجديد اعتماد شهادة الأيزو (٩٠٠١ - ٢٠١٥) لمدة عام آخر وذلك بعد إجراء التفتيشات والمراجعات المعتمدة من هيئة القياسات العالمية بواسطة الشركة المانحه (SGS) المتخصصة فى تطبيق معايير أنظمة السلامة والجودة الشاملة.

فى إطار توجيهات الفريق محمد عباس وزير الطيران المدنى بضرورة تطبيق أعلى نظم ومعايير الجودة الشاملة بالمقاييس الدولية

تأتى هذه المراجعة الدورية للتأكيد على استمرارية كفاءة العمل وتحسين الأداء وتقديم أعلى مستويات الخدمة بالمطارات المصرية بما يسهم في دعم وزيادة الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلي مدن الجذب السياحي بمصر .

وأعرب الطيار أحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات عن سعادته بنجاح مطار شرم الشيخ فى تجديد اعتماد شهادة الأيزو والتى تعد مؤشراً إيجابياً نحو تحسين الأداء وفاعلية النظم التى يتم تطبيقها بالمطار وتقديم كافة التسهيلات والخدمات للمسافرين عبر المطارات المصرية مشيداً بجهود العاملين وتفانيهم وإخلاصهم فى العمل والتي كان لها الأثر الأكبر فى تحقيق هذا الاجتياز وخاصة في إطار استعدادات مطار شرم الشيخ الدولى لاستقبال ضيوف مصر المشاركين فى قمة المناخ  COP27 خلال شهر نوفمبر القادم مؤكداً على ضرورة بذل مزيد من الجهد والعطاء وتطبيق كافة المتطلبات والمعايير الدولية من أجل الإرتقاء بمنظومة المطارات المصرية .

وقد قامت الشركة المانحة بتسليم شهادة الأيزو بحضور الطيار نبيل الملاح مدير مطار شرم الشيخ الدولى والدكتورة أميرة السيد مستشار البيئة وتغير المناخ بوزارة الطيران والمهندس حاتم صبرى مدير عام الجودة بالشركة المصرية للمطارات وفريق عمل قطاع السلامة والجودة بالشركة المصرية للمطارات .

 

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