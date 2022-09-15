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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي: ستشهد مصر إقبالا كبيرا من سائحي القارة العجوز الشتاء القادم

صدى البلد

أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر السفير كريستيان برجر أن فصل الشتاء القادم يشهد إقبالا كبيرا من جانب السائحين الأوروبيين، على القيام برحلات إلى دول جنوب المتوسط، وعلى رأسها مصر؛ للاستمتاع بدرجات الحرارة المعتدلة.


جاء ذلك في تصريحات أدلى بها السفير الأوروبي - للصحفيين اليوم /الخميس/ - في ختام زيارته التي استمرت لمدة يومين بالإسكندرية. 


وكان السفير برجر يرد بذلك على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط عما إذا كان يتوقع زيادة أعداد السائحين الأوروبيين الذين يزورون مصر خلال فضل الشتاء القادم في ظل أزمة نقص الطاقة في أوروبا، حيث قال إن السائحين الأوروبيين يقومون - بشكل عام - برحلات إلى الجنوب خلال الشتاء، خاصة إلى مصر التي تعد مصدر جذب للسائح الأوروبي خلال فصل الشتاء.


من جانب آخر، قال سفير الاتحاد الأوروبي إنه شارك في وقت سابق اليوم في النسحة الثانية لبرنامج أكاديمية الشباب، التي تعقد تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة بمكتبة الإسكندرية، معربا عن سعادته بزيارة مقر مكتبة الإسكندرية في ظل التعاون الوثيق بين الاتحاد الأوروبي والمكتبة.


وأشار السفير الأوروبي إلى الاهتمام الكبير الذى تم إيلاؤه للشباب خلال السنوات الأخيرة على مستوى العالم، مؤكدا أهمية مساهمة الشباب وانخراطهم في إيجاد حلول للتحديات التى يجابهها العالم لاسيما ما يتعلق بالتغيرات المناخية وتوعية المجتمعات بمخاطر الظاهرة، "لأننا نتحدث عن المستقبل الذى يهم هؤلاء الشباب".


وشدد على أهمية مشاركة الشباب في المؤتمرات والفعاليات ذات الصلة بالمناخ كمؤتمر الأطراف للأمم المتحدة للمناخ، لافتا إلى أن الدورة السادسة والعشرين للمؤتمر، التي عقدت - العام الماضي - بجلاسجو بالمملكة المتحدة، شهدت مشاركة كبيرة من جانب الشباب، كما سيكون ذات الامر خلال الدورة السابعة والعشرين للمؤتمر والمقرر انعقادها نوفمبر القادم بشرم الشيخ.


وردا على سؤال حول المخاوف من التأثير السلبي للحرب في أوكرانيا على جهود مكافحة المناخ، أعرب سفير الاتحاد الأوروبي عن أمله في عدم تأثير التطورات التي يشهدها العالم على جهود مكافحة ظاهرة التغيرات المناخية، مبديا أمله في أن تنتهي الحرب الجارية في أوكرانيا التى كانت لها تداعياتها لاسيما فيما يخص الأمن الغذائي العالمي أو أزمة الطاقة التي أدت إلى لجوء بعض الدول إلى إعادة استخدام الفحم.


وأشار السفير إلى الإجراءات التي تم اتخاذها في أوروبا لمواجهة أزمة نقص مصادر الطاقة مع حلول فصل الشتاء من خلال دعوة المواطنين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء والاجهزة الكهربائية وتقليل درجات حرارة بعضها مثل المكيفات الهوائية وسخانات المياه.

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