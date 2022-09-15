عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الخارجية توقع مذكرة تفاهم مع IBM لتصبح شريكاً تكنولوجياً لمؤتمر COP27

وقع السفير أشرف إبراهيم، مساعد وزير الخارجية ومنسق عام الشقين التنظيمي والمالي للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية لتغير المناخ COP27، ومروة عباس، المدير العام لشركة IBM مصر، مذكرة تفاهم تكون بمقتضاها شركة IBM شريكاً تكنولوجياً لمؤتمر COP27، الذي ستستضيفه مصر بشرم الشيخ في نوفمبر القادم. 


وذكرت وزارة الخارجية - في بيان اليوم /الخميس/ - أن السفير أشرف إبراهيم، منسق عام الشقين التنظيمي والمالي للمؤتمر رحب بشركةIBM كشريك لمؤتمر المناخ. 


وشدد على الدور المحوري الذي يؤديه القطاع الخاص في دعم الأهداف المناخية. كذلك سلط الضوء على اسهامات شركة IBM بمؤتمر تغير المناخ في شرم الشيخ، وأعرب عن تطلعه إلى مواصلة هذا الدعم من أجل إنجاح المؤتمر وتعزيز تأثيره. 
وأشاد بالدور المؤثر الذي تلعبه التكنولوجيا في مساعدة الحكومات، والشركات والمؤسسات لتحقيق الأهداف المناخية، منوهاً بأن خبرات IBM في طرح حلول مبتكرة يمكنها أن تدفع أجندة المناخ للأمام. 


من جانبها، أشارت مروة عباس إلى أن شركةIBM تعتزم خلال المؤتمر تعزيز سبل الاستفادة من التكنولوجيا والخدمات الاستشارية لمساعدة قادة الحكومات والشركات في تحقيق التوازن بين الأهداف الأساسية للمؤسسات ومتطلبات التنمية المستدامة، مع الالتزام بالقوانين والإجراءات التنظيمية بدون أي تأثير سلبي على الأرباح.


يأتي التعاون مع الرئاسة المصرية لقمة المناخ فى إطار اهتمام شركة IBM بالقضايا والتحالفات الداعمة للبيئة، حيث وضعت الشركة هدفاً استراتيجياً بتحقيق صفر انبعاثات من الغازات الدفيئة الملوثة للبيئة بحلول عام 2030. 


كما تعد IBM أحد الشركاء المؤسسين لمنتدى العلوم والسياسات والأعمال التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة. إضافة لذلك، تدعم IBM المؤسسات والمجتمعات المحلية من خلال البرامج التنموية مثل برنامج مسرّع الاستدامة من IBM لمعالجة القضايا البيئية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بقسط 400 جنيه على 30 سنة.. الحجز مستمر 3أسابيع| مفاجآت طرح الإسكان الأخير

قبلات ومايوه بكيني .. ظهور صادم لـ سعد الصغير وزوجته على البحر |فيديو

صدمة في الأهلي بسبب الصفقة الجديدة

فرج عامر: الأهلي يضم فيليب هداف الدوري السويسري رسميا

الزمالك خسر الصفقة.. مصطفي فتحي في بيراميدز رسمياً

اعترف بخطئه.. مصدر يكشف تفاصيل تحويل صفقة الأهلي الجديدة إلى المحكمة التأديبية

الاتفاق تم .. الأهلي يحسم رابع صفقاته الصيفية | تعرف عليها

رسميا.. انتقال دونجا وعمر جابر إلى الزمالك

ترشيحاتنا

انعقاد الجولة الرابعة من المشاورات السياسية بين مصر وليتوانيا

انخفاض معدلات التطعيم.. مركز السيطرة على الأمراض بإفريقيا: كورونا لا يزال تهديدًا خطيرا

بثنائية.. مانشستر يونايتد يحقق أول فوز له في الدوري الأوروبي على شيريف

السعودية.. حشرة تهاجم المنازل وتشوه أجساد الأطفال والسلطات تستعين بالطائرات لمحاربتها

وصلنا للحدود الآمنة..وزير المالية: خدمة الدين بلغت 39.5% من إجمالي الموازنة العامة..فيديو

150 ألف ريال جوائز.. السعودية تعلن عن مفاجأة لصناع القهوة والموسيقي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مكشوف.. ملك أحمد زاهر تتألق بهذه الإطلالة| شاهد

بعد إعلانها إصابتها بمرض خطير.. منى فاروق تثير جدلا بإطلالتها| شاهد

نوع مهمل من التوابل ملعقة منه يوميا تخلصك من الكوليسترول وتخفض وزنك

وزير الدفاع يفتتح أعمال تطوير المستشفى العسكرى العام للعائلات بغمرة ..فيديو وصور

فيديو

موافق اشتغل مع محمد رمضان ..أول تصريحات عبد الرحمن أبو زهرة بعد وعكته الصحية

عملة معدنية بـ 2 جنيه قريبًا في الأسواق .. ما علاقة نجيب ساويرس ؟ "فيديوجراف"

هاجموا سيارته..أحمد شيبة يتشاجر مع معحبيه بسبب صورة

وزير الدفاع يفتتح أعمال تطوير المستشفى العسكرى العام للعائلات بغمرة ..فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

الدور المجتمعي لشخصية رائدة

د.عمرو الديب

نحو عالم بعيد عن هيمنة الأمم المتحدة

د.فاطمة الزهراء رمضان

الشباب هم قادة وسفينة التغيير

د نورهان موسى

لماذا الحوار الوطني؟

النائبة عفاف زهران

قمة المناخ.. انطلاقة مصرية جديدة

محمد حبيب

موسوعة "دور الفتوى في تحقيق التنمية المستدامة".. قراءة وتقييم

حسين مرسي

أزمة المناخ وتحدي البقاء

المستشار أحمد المعز الشندويلي

قم للمعلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ