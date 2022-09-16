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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة دمياط

الكشف الطبى بالمجان على 1360 مواطنا بقرية منشية ناصر بدمياط

صدى البلد

واصلت مديرية الصحة بدمياط جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة وفقاً للخطة المعدة مسبقاً للوصول بتلك الخدمات إلى الاهالى بجميع المناطق،  حيث تم تنفيذ قافلة بقرية منشية ناصر التابعة لمركز كفر سعد خلال يومى الأربعاءوالخميس.

تضمنت كافة التخصصات الطبية ومعمل لتحاليل الدم ووحدتين للأشعة والسونار وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان..

هذا وقد ذكر الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة أنه وخلال تلك القافلة تم توقيع الكشف الطبى بالمجان على ١٣٦٠مواطن، حيث تم تحويل ٢٠حالة من بينهم لتلقى العلاج بالمستشفيات بالإضافة إلى إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لحالتين فضلاً عن إجراء ٥٢٧تحليل معملى و الكشف بالأشعة لعدد ٢٨ حالة و السونار ل٣١حالة .

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