الولايات المتحدة تجدد التزامها بمساعدة أرمينيا وأذربيجان في حل القضايا سلميا

جددت الولايات المتحدة التزامها بمساعدة أرمينيا وأذربيجان في حل القضايا سلميا بعد تجدد الاشتباكات الدموية.



وأعرب وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، في بيان صحفي نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة خلال مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان عن خالص تعازيه في الخسائر في الأرواح خلال العمليات العسكرية الأخيرة على طول الحدود الأذرية-الأرمينية.



وأكد أن الدبلوماسية هي السبيل الوحيد للمضي قدمًا، مشيرا إلى أنه سيظل منخرطًا شخصيًا لتحقيق هذا الأمر.



وكانت الاشتباكات بين أرمينيا وأذربيجان قد تجددت أمس الأول وذلك غداة يوم دام قتل فيه عشرات الجنود في مواجهات حدودية هي الأكثر دموية منذ عامين رغم الدعوات الدولية لوقف دوامة العنف. وتبادل الطرفان الاتهامات بشأن انتهاك وقف إطلاق النار.