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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الضرب بالحذاء شرط للصلح| قصة فيديو بالإسكندرية أشعل غضب الشارع

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

فيديو أشعل مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهور أحد الأشخاص ممسكًا بحذاء ويجبر شخصًا آخر على تقبيل قدمه، ويسأله بحدة "أمك اسمها إيه". 

روايات متعددة

الواقعة تداولها كثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي في الإسكندرية، وانتشرت كالنار في الهشيم، مطالبين بحق الشخص المعتدى عليه، وتعددت الروايات التي ذكرها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الواقعة، ما بين دفاع عن عرض إلى اعتداء وحشي.

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الداخلية تكشف حقيقة الواقعة

لكن وزارة الداخلية أصدرت بيانا في وقت مبكر من صباح اليوم، كشفت فيه حقيقة الفيديو المتداول على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع "فيسبوك" يظهر خلاله قيام أحد الأشخاص بالاعتداء على آخر بالضرب بيده ممسكاً حذاء وإجباره على تقبيل قدمه داخل أحد المحلات بمحافظة الإسكندرية.

تفاصيل الواقعة

وذكرت الوزارة في بيان أنه بالفحص أمكن تحديد هوية الشخص (المُعتدى عليه) الظاهر بالمقطع المُشار إليه (مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية) وتبين عدم تقدمه ببلاغ في هذا الشأن؛ وباستدعائه وسؤاله قرر قيام أحد الأشخاص بالاعتداء عليه وبرفقته (شخصان) "جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة أول العامرية ولهم معلومات جنائية.

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وباستهدافهم أمكن ضبطهم وبمواجهتهم قرروا بسابقة وجود خلافات بينهم واشتراط أحدهم تعديه على المذكور "المعتدى عليه بمقطع الفيديو" بالضرب لإتمام التصالح.

فقاموا بإحضاره للمحل "مكان الواقعة"، وقام  بالاعتداء عليه بالضرب على النحو الظاهر بمقطع الفيديو، وقام آخر بالتصوير مُستخدماً هاتفه المحمول المضبوط.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.

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