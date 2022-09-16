ضبط كميات كبيرة من الدقيق المدعم قبل بيعها في السوق السوداء بالقليوبية

ضبطت مباحث ومديرية التموين بالقليوبية بالتنسيق مع شرطة المسطحات كميات من الدقيق قبل بيعها فى السوق السوداء وضبط محلين جزارة لقيام القائمين عليهما بالذبح خارج المجازر وتم التحفظ على كميات من اللحوم وتحرر المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية امن القليوبية اخطارا يفيد قيام حملة تموينية اسفرت عن ضبط قائد سيارة نقل اثناء سيره لتصرفه فى كمية قدرها 10,4 طن دقيق بلدى مدعم بالبيع فى السوق السوداء مستولياً على الدعم المقرر .

كما تم ضبط مخبز بلدى يقوم صاحبة بالتصرف فى كمية قدرها 56,4 طن دقيق بلدى مدعم بالبيع فى السوق السوداء ، كما تمكنت الحملة من ضبط 2 محل جزارة بدون ترخيص وضبط بهما كمية من اللحوم للذبح والتجهيز خارج المجازر الحكومية وتم تحرير المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.