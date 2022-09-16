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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط كميات كبيرة من الدقيق المدعم قبل بيعها في السوق السوداء بالقليوبية

ضبط المتهمين
ضبط المتهمين

ضبطت مباحث ومديرية التموين بالقليوبية بالتنسيق مع شرطة المسطحات كميات من الدقيق قبل بيعها فى السوق السوداء وضبط محلين جزارة لقيام القائمين عليهما بالذبح خارج المجازر وتم التحفظ على كميات من اللحوم وتحرر المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق. 
تلقت مديرية امن القليوبية اخطارا يفيد قيام حملة تموينية اسفرت عن ضبط قائد سيارة نقل  اثناء سيره لتصرفه فى كمية قدرها 10,4 طن دقيق بلدى مدعم بالبيع فى السوق السوداء مستولياً على الدعم المقرر .
كما تم ضبط مخبز بلدى يقوم صاحبة بالتصرف فى كمية قدرها 56,4 طن دقيق بلدى مدعم بالبيع فى السوق السوداء ، كما تمكنت الحملة من ضبط 2 محل جزارة بدون ترخيص وضبط بهما كمية من اللحوم للذبح والتجهيز خارج المجازر الحكومية  وتم تحرير المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

القليوبية الدقيق المدعم مديرية امن القليوبية المجازر الحكومية حملة تموينية شرطة المسطحات

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