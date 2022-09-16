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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

عصام عفيفي: المواطن في حاجة إلى تغيير النمط الاستهلاكي

النائب عصام عفيفي
النائب عصام عفيفي عضو مجلس الشيوخ

قال النائب عصام عفيفي عضو مجلس الشيوخ، إن الحكومة تعمل علي قدم وساق بداية من جائحة كورونا وحتي وقتنا هذا، وبالأونة الماضية رأينا إنهيار لإقتصاد عدد من الدول كانت مصنفة الأعلي نموا علي مستوي العالم في المقابل يواجه هذا الإنهيار صمود للإقتصاد المصري بكافة الظروف المفاجئة التي طرأت ومن أهمها الأزمة الروسية الأوكرانية.

 

وأضاف عفيفي لـ “ صدي البلد”، أن هذا النمو جاء ذلك بفضل السياسات الحكيمة التي إتبعتها الحكومة بتوجيهات الرئيس السيسي "في عز صعوبة هذه الأيام عالميا أطلقت الدولة حزمة من الحماية الإجتماعية تكون بمثابة رسالة دعم للمواطن تطمئنه بأنها بجانبه.. الحكومة ليست في معزل وتشعر بمعاناة المواطنين".

 

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وبالنسبة لواجبات المواطن تجاه الدولة بالفترة المقبلة أشار عضو مجلس الشيوخ، إلي إننا  في حاجة إلي تغيير النمط الإستهلاكي غير المبرر والإتجاه إلي الترشيد في كل الأمور وأبرزها الكهرباء، موضحا أن "طلب الحكومة ترشيد استخدام الكهرباء لا يعني المرور بأزمة ولكن نسعي لتحقيق فائض غاز للتصدير وجلب مزيد من العملة الصعبة مما يدعم أداء الإقتصاد".

 

واختتم النائب حديثه، قائلا: بالتالي يجب علي المواطن فهم مسببات القرارات وإدراك مردودها الإيجابي من خلال تفعيل دور نخبة المجتمع في تثقيف الشعب ومنحه الوعي الكامل بالمتغيرات الإقتصادية الراهنة، كما أنه من الضروري الإستمرارية لرجال الأعمال الوطنيين في تفعيل دورهم المجتمعي وأيضا تكثيف أنشطة المجتمع المدني الذي يعد شريكا هاما في تحقيق التنمية.

الحكومة جائحة كورونا الأزمة الروسية الحماية الاجتماعية العملة الصعبة المجتمع المدني

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