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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمم المتحدة تدعم رئيس أوكرانيا في الاجتماع السنوي لـ قادة العالم

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، على السماح للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بإلقاء خطاب مسجل مسبقا، وذلك خلال اجتماع قادة العالم الأسبوع المقبل بسبب حاجته للتعامل مع العملية العسكرية الروسية.


ووافقت المنظمة العالمية المكونة من 193 عضوا على خطاب زيلينسكي الافتراضي بأغلبية 101 صوت، مع امتناع 19 عضوا عن التصويت بما في ذلك الصين، فيما صوتت 7 دول بالرفض وهي: بيلاروسيا وكوبا وإريتريا ونيكاراجوا وكوريا الشمالية وروسيا وسوريا.. حسبما ذكرت وكالة أنباء أسوشيتد برس الأمريكية.


ونتيجة لجائحة فيروس كورونا، كان الاجتماع السنوي لقادة العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة افتراضيا في عام 2020، وكان مختلطا في عام 2021، غير أن الأمم المتحدة قررت أن تكون خطابات قادة العالم بحضور فعلي هذا العام. 

ومن المتوقع أن يتم تشغيل خطاب الرئيس الأوكراني في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 21 سبتمبر.
 

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