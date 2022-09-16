زينب النجار: مصر أول دولة أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030.. فيديو

أكدت الدكتورة زينب النجار، عضو لجنة الصحة فى المجلس القومى للمرأة، أن تعتبر أول دولة أطلقت الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030.



وقالت الدكتورة زينب النجار، عضو لجنة الصحة فى المجلس القومى للمرأة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "نون القمة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 تأتي ضمن أهداف التنمية المستدامة والتى أهمها الحد من الزيادة السكانية وتنظيم الأسرة".

فترة ذهبية



وأشارت الدكتورة زينب النجار، عضو لجنة الصحة فى المجلس القومى للمرأة،: "الزيادة السكانية تأكل كل ما تحاول الدولة أن تقطع خطوات لما نهدف فيه فى 2030"، موضحه: "المرأة المصرية تمر بفترة ذهبية الآن والتي تحقق فيها مكتسبات تاريخية".

وأوضحت الدكتورة زينب النجار، عضو لجنة الصحة فى المجلس القومى للمرأة،: "يحق لنا أن نطلق على آخر 8 سنوات العصر الذهبي للمرأة المصرية وذلك بفضل الرئيس السيسي ومساندته لها دائما حيث وصلت لأعلى المناصب في تاريخها في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي".

