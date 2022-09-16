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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رصيف نمرة خمسة.. شاهد مقهى سعودي بروح مصرية

مقهي سعودي
مقهي سعودي

 
مقهى رصيف نمرة (5) بمدينة الخرج واحة تحمل عبق مصر وأجواءها إلى زائري المكان، وتستقبلهم بكل حفاوة وترحاب على الطريقة المصرية التي يعشقها كل من زار مصر أو عاش بين أهلها.

فقد دشنت إحدى الفتيات السعوديات (مقهى) يلفت النظر لكل من يقوده المسار لمدينة الخرج جنوبي الرياض.


"العشق والحب " مصير كل من يعرف مصر ويتعرف عليها عن قرب وهذا ما قاد  الفتاة السعودية  منيرة عبدالله الي نقل أجواء المصرية في مقهي لها بإحدى مدن المملكة.

أقامت منيرة مقهاها في الخرج على مساحة 270 متر مربع، يتزين بديكور يتنفس بأجواء مصر وبعدد مقاعد يصل إلى 69 كرسياً و 26 طاولة.

عند الدخول يسعد الزائر بعبارة ( آنستونا)، والتي طالما نشعر معها بالود والطمأنينة؛ وفي الداخل ستجد اسماعيل ياسين، الممثل المصري الشهير، وكذلك ستجد سعاد حسني ورشدي أباظة الذين ملأوا السينما المصرية بالحياة والإبداع في وقت ما،  حتى البار الخشبي الذي تقع العين عليه يحمل لمسة الفن المصري.

سيدة الغناء العربي أم كلثوم لها أيضا مساحتها الرحبة بين الصور، بل هناك رف حمل مجسمات لها ولفرقتها الشهيرة.

ولم يقتصر الأمر علي اهل الفن وإنما امتد الي أحد التقاليد المصرية العريقة وهي الطرابيش الحمراء والتي حصلت أيضا على مكانها من خلال الإضاءة، فيما يجسد ديكور الطابق الثاني البلكونة المصرية مع مقعدين مخصصين للتصوير.

المكان عامر بالرواد، ومعظمهم مصريون وسعوديون من محبي لعبة (الضومنة) التي يمارسونها بمرح واهتمام، في حين تنقل السماعات العديد من الأغنيات المصرية القديمة مثل "ألف ليلة وليلة" وكذلك بعض الأغنيات الحديثة لإضفاء المزيد من المتعة.

شكل المقهي من الداخل 

منيرة حرصت على إضفاء المزيد من أجواء مصر على مقهاها، فاهتمت عبر طاقم العمل بتقديم الشاي الكشري وشاي زرادية، ومشروب السحلب والعناب، وحتى (أم علي) والرز باللبن رهن طلب الزبائن.

أما الفريق العامل فيضم مصريين من أصحاب الخبرة والإجادة في عمل المشروبات المصرية، وكذلك يوجد طاقم من الشباب السعودي المتخصص في تقديم مشروبات الإسبريسو.

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