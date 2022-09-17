الحجر الزراعي: الصادرات حققت زيادة 150 ألف طن عن العام الماضي

قال الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي المصري، إن صادراتنا الزراعية منذ يناير وحتى الآن بلغت 4 ملايين و700 ألف طن، بزيادة 150 ألف طن عن العام الماضي، على الرغم من التحديات العالمية التى تواجهها كل دول العالم، والأزمة الاقتصادية العالمية .

وأضاف " العطار " خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم والمذاع عبر فضائية dmc، أن دول العالم ما زالت تعاني من توابع الكساد التجارى الاقتصادى الناتج عن أزمة كورونا، مؤكدا ان مصر بذلت جهودا فى الحفاظ على الصادرات الزراعية بل تخطي أرقامها ومعدلاتها أيضا .

وأشار إلى أن الأزمة الروسية الاوكرانية أثرت على كل أوجه التبادل التجارى على مستوى العالم لافتا إلى أن المستهدف من الصادرات الزراعية كان الحفاظ على الصادرات من العام الماضى وتخطى الأزمة العالمية الحالية.

ونوه بأن قيمة الصادرات 4 ملايين و450 ألف طن للعام الماضي كانا قيمتها 2 مليار و450 مليون دولار، ولكن العام الحالى شهد زيادة، وبلغ 2 مليار و630 مليون دولار، بحوالى 190 مليون دولار ارتفاعا عن العام الماضي.

