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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انقلاب سيارة محملة بالعنب وإصابة سائقها بالصحراوي الشرقي بالمنيا

انقلاب سيارة بالمنيا
انقلاب سيارة بالمنيا

انقلبت سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الشرقي أمام مركز ملوي في جنوب المنيا مما أسفر عن إصابة السائق ، وانتقل رجال المرور لإزالة آثار الحادث وتسير الحركة، حيث كانت محملة بالعنب.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة من مأمور مركز شرطة مركز ملوي تتضمن إنقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الشرقي، وكانت محملة بالعنب.

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بانتقال رجال الإسعاف والأمن والبحث الجنائي، تبين وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة وإختلال عجلة القيادة بيد السائق مما إسفر عن إصابة  سائق السيارة.


تم نقل المصاب إلي مستشفي ملوي التخصصي لتلقي العلاج، وانتقل رجال المرور لرفع آثار الحادث وتسير الحركة بالطريق الصحراوي الشرقي، وتم التحفظ علي السيارة المنكوبة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

حادث المنيا الأجهزة الامنية انقلاب سيارة ربع نقل

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