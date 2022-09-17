حياة كريمة: إنشاء 4 وحدات إسعاف والانتهاء من المركز التكنولوجى بدمنهور

قالت نهى الوسيمى منسق حياة كريمة ب دمنهور ، إن قرية الأبعدية تعد قرية نموذجية نظرا لتدشين بها عدد كبير من المشروعات بمبادرة حياة كريمة وأغلب نسب التنفيذ بالقرية وصلت 100% .



وأضافت "الوسيمى" خلال تقرير أذاعه برنامج حياة جديدة عبر فضائية الحياة، أنه تم الانتهاء من مركز خدمات المواطنين ، المركز التكنولوجى ، نقطة الإسعاف، مجمع الخدمات الطبية، مركز طب الأسرة ، السوق الحضاري المنظم بالإضافة لتدشين وحدات صحية و4 وحدات إسعاف إنشاء جديد .



وأشارت إلى أن المبادرة دشنت مراكز شباب جديدة و تلبى باستمرار متطلبات الأهالى وطرح مبادرات عديدة منها رفع وعى المواطنين ب الزواج المبكر، عمالة الأطفال .