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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بقوة 473 حصانا..BMW تختبر نسخة جديدة من فئة M .. صور

صدى البلد

تختبر BMW نسخة مكشوفة جديدة من الجيل الثاني القادم M2 كوبيه، ومن المتوقع أن تحمل أسم CS وستتبع سيارة G87 M2، الذي سيتم الكشف عنها الشهر المقبل، كنسخة أعلى في الأداء.

 

شوهدت السيارة الجديدة من خلال الصور التي تم تصويرها في مراحل التطوير المبكرة بمقر BMW في ميونيخ ونشرها موقع Autocar العالمي المتخصص في أخبار السيارات، وظهرت بواجهة أمامية أكثر عدوانية، وجناح خلفي.

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من المتوقع أن تحصل النسخة الموجهة لحلبة السباق على نسخة مطورة من محرك BMW S58سداسي الأسطوانات والشاحن التوربيني والذي ينتج قوة تصل الى 473 حصانًا، وهو ما يتناسب مع M4 الحالي، وهذا من شأنه أن يمنحها ميزة تصل الى 29 حصانًا أعلى من طراز M2، والذي ستأتي بقوة 444 حصانًا من المحرك S58 وي  نفس قوة محرك F87 M2 CS.

 

سيتم إرسال القوة إلى العجلات الخلفية من خلال علبة التروس أوتوماتيكية بثماني سرعات من BMW.

ستكون السيارة بنفس حجم طراز M2 القياسي ، وهو أكبر بحوالي 50 ملم من الجيل السابق، ويرجع ذلك إلى منصة Cluster Architecture التي تشترك فيها G87 M2مع طرازات BMW الأخرى بما في ذلك الفئة الثامنة كوبيه و X7 SUV.

من المتوقع أيضًا أن يكون وزن M2 CS الجديد أقل من M2 القياسي، وعلى سبيل المقارنة كان وزن M2 CS الحالي أقل بمقدار 25 كجم من الجيل الأخير لسيارة M2  كجم التي يبلغ وزنها 1575 كيلو جرام.

لم يتم الكشف عن وزن M2 القياسي حتى الآن ، ولكن نتوقع أن يكون أثقل من F87 M2، بسبب الأسس الجديدة ، ولكن ليس بنفس وزن M4 كوبيه الحالية ، التي تزن 1725 كجم.

 

من المتوقع أن يبلغ سعر الطراز M2 الجديد حوالي 60 ألف جنيه إسترليني ، بينما من المرجح أن يتم تسعير الطراز عالي الأداء بسعر 75,320 جنيهًا إسترلينيًا.

BMW SUV G87

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