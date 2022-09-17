باقل من ١٠ جنيه.. وصفة سحرية تخلصك من الكلف|تعرفي عليها

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية الصحية ، عبر صفحتها الرسمية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وصفات طبيعية للتخلص من الكلف والتجميل .

وصفات طبيعية للتخلص من الكلف وتجميل البشرة وإزالة الهالات السوداء والشعر



الكركم وزيت الزيتون للكلف ما يلي :-

المكوّنات: ملعقتا زيت زيتون. ملعقة كركم.

طريقة استخدام وصفة طبيعية للتخلص من الكلف

نسخّن الزيت على نار هادئة، ثم نضع عليه الكركم، ونضع منه على مكان الكلف ونتركه لمدّة ربع ساعة، ولعمل الخلطةبكمية أكبر ومرّة أخرى يُفضّل وضعها في علبة محكمة الإغلاق ووضعها في البراد.

وصفة طبيعية لتفتيح البشرة



- زيت الزيتون والكركم لتفتيح البشرة .

المكوّنات: ملعقة من زيت الزيتون. ملعقة كركم. نصف ملعقة حليب بودرة. طريقة الاستخدام: نخلط المكوّنات مع بعضها البعض، ونضع منها على البشرة ونتركها لمدّة ثلث ساعة، ثمّ نغسلها بالماء الفاتر والصابون.

- الكركم والحنة لتفتيح البشرة.

المكوّنات: ملعقة من الكركم المطحون. ملعقة من الحناء مطحونة. ملعقة ماء ورد. طريقة الاستخدام: نمزج المكوّنات معاً حتى تتشكل عجينة، ونضع منه على البشرة ونتركه لمدة ربع ساعة، ثمّ نغسل البشرة بالماء الفاتر والصابون.

وصفة طبيعية لترطيب البشرة



- زيت الزيتون والجلسرين لترطيب البشرة :-

المكوّنات: ملعقة من زيت الزيتون. نصف ملعقة من الجلسرين السائل.

طريقة الاستخدام: نمزج المكوّنات السابقة معاً، ونضع منهما على البشرة ونتركها لمدّة ربع ساعة، ثمّ نغسل البشرة بالماء الفاتر والصابون.

وصفة طبيعية لإزالة الهالات السوداء



- الكركم لإزالة الهالات السوداء.

المكّونات: ملعقة من الكركم. ملعقة فازلين طبي. ملعقة ماء ورد.

طريقة الاستخدام: نُذيب الفازلين بحمام مائي ساخن، ونضيف إليه الكركم وماء الورد، ثم نضع منه على الهالات السوداء تحت العينين، ونتركه لمدّة نصف ساعة ثم نغسله بالماء البارد والصابون.

وصفة طبيعية لإزالة الشعر

-الكركم وزيت الزيتون لإزالة الشعر.

المكوّنات: ملعقة من الكركم. ملعقة من زيت الزيتون. ملعقة من زيت جوز الهند.

طريقة الاستخدام: نمزج المكوّنات السابقة مع بعضها جيداً، ونضع على المكان المطلوب، ونفرك بشكل دائري، وسنلاحظ أن الشعر سيبدأ بالتساقط.



وصفة طبيعية لتقشير البشرة

-الكركم لتقشير البشرة.

المكوّنات: ملعقة من الكركم المطحون. ملعقة زيت زيتون. نصف ملعقة من عصير الليمون.

طريقة الاستخدام: نُخفّف عصير الليمون بقطرات من الماء، ونضيف إليه كلاً من زيت الزيتون والكركم المطحون، ونضع منه على البشرة مع التدليك بشكل دائريّ حتى نتخلّص من الخلايا الميّتة، ونتركه لمدّة ربع ساعة، ثم نغسل الوجه بالماء البارد والصابون.