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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بمولوتوف واله حاده..شاب يقتحم مقهى بالدقهلية ويصيب اخر

ارشيفيه
ارشيفيه

هاجم شاب بمولوتوف أحد المقاهى بمدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية واصاب اخر بطعنات في جسده.
 

تلقت مديرية أمن  الدقهلية إخطارا من مركز دكرنس يفيد بورود  بلاغ من عدد من أهالي منطقة شارع المطافي بدكرنس بقيام شاب يدعى السيد م م بمهاجمة مقهى بمولوتوف وإلقائه على شاب يدعى توفيق م ب مقيم دكرنس وهاجمه باله حاده وانهال عليه طعنا، كما قام بتكسير شاشات المقهى  بشكل هيسترى.


انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين وجود خلافات بين المتهم والمجنى عليه وتم الصلح فيه ولكن المتهم عقد العزم على التعدى على المصاب.


تم نقل المصاب الى مستشفى دكرنس عقب اصابته بحروق وطعنات.

حرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة

الدقهلية محافظة الدقهلية مديرية أمن الدقهلية مستشفي مقاهى دكرنس

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