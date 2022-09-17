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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسؤول سوداني: زيارة عضو مجلس السيادة مالك عقار إلى كينيا تعزز أواصر الصداقة

الخارجية السودانية
الخارجية السودانية

أكد مدير الإدارة الإفريقية بوزارة الخارجية السودانية السفير إبراهيم البارودي، أن زيارة عضو مجلس السيادة الانتقالي، مالك عقار لجمهورية كينيا، كان لها أثر كبير في تعزيز أواصر الصداقة مع كينيا وأنها وجدت ترحيبا حاراً من المسؤولين الكينيين. 
وأوضح البارودي - في تصريحات الليلة عقب وصول عضو مجلس السيادة مالك عقار إلى الخرطوم عائدا من نيروبي - أن زيارة عقار تأتي إطار العلاقات المتميزة التي تربط البلدين، مشيراً إلى أهمية علاقة السودان بجمهورية كينيا باعتبار الثقل السياسي الذي تتمتع به على المستوى الأفريقي. 
ولفت إلى أن عضو مجلس السيادة مالك عقار كان قد توقف في طريقه للخرطوم، بعاصمة جمهورية جنوب السودان، حيث كان في استقباله بمطار جوبا الدولي وزير الاستثمار بحكومة الجنوب د. ضيو مطوك وعدد من المسؤولين. 
الجدير بالذكر أن عضو مجلس السيادة الانتقالي مالك عقار اير كان قد عاد إلى الخرطوم بعد زيارة رسمية لجمهورية كينيا، شارك خلالها في مراسم تنصيب الرئيس الكيني المنتخب وليام روتو، بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت خلال أغسطس الماضي.

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