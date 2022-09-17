جرب شيء مختلف .. 6 طرق لتحسن العلاقة الحميمية مع زوجتك

أنتشر الكثير من حالات الطلاق فى الأونة الأخيرة ويرجع ذلك للعديد من الأسباب، وأهم هذه الأسباب العلاقة الجنسية بين الزوجين، يجب أن يكون الجنس ممتعًا ، وليس شيئًا يسبب توترًا أكثر من المتعة

فيما يلي ست طرق تمكنك أنت وشريكك من خلالها لتحسين جودة حياتك الجنسية.

كشف موقع هيلثي عن أفضل 6 طرق تمكنك أنت وشريكك من خلالها تحسين جودة حياتك الجنسية والتى تتمثل فيما يلي :

1. تقليل التوتر



يمكن أن يعيق التوتر الحياة الجنسية السعيدة لك ولزوجتك قد يجد أي شخص يعاني من الإجهاد انخفاضًا في الرغبة الجنسية على سبيل المثال ، وجدت دراسة نشرت عام 2013 في مجلة الطب الجنسي أن النساء اللائي يعانين من ضغط مرتفع لديهن مستويات أقل من الإثارة التناسلية.

إذا لاحظت أنك أو زوجتك متوتران ، فتحدثا مع بعضكما البعض حول هذا الأمر، وابحثي عن طرق للتخلص من التوتر، يمكن أن يشمل ذلك: اليوميات ، والتأمل ، والعلاج ، وحركة الجسم الممتعة مثل الرقص، أو الأنشطة البدنية المنتجة مثل طي الملابس من ناحية أخرى ، قد يستخدم بعض الأشخاص الجنس للتغلب على إجهادهم.

2. اكتشف نفسك الجنسية



يقترح ممارسة الفضول واستكشاف رغباتك الجنسية لتصبح أكثر دراية بجسمك يمكن أن يعني الاستكشاف الجنسي معالجة مشكلات صورة الجسد أو العثور على ما يرضيك.

إذا كنت مرتاحًا ، فتعرف على نفسك جسديًا وما الذي تشعر به جيدًا، عندما تصبح أكثر راحة، قد يكون من الأسهل التعبير عن رغباتك الجنسية مع زوجتك.

3. جرب شيئًا جديدًا

إذا كنت مع زوجتك لفترة طويلة ، فمن السهل أن تفترض أنها تعرف كل شيء عن تفضيلاتك الجنسية بدلاً من ذلك، اطرح عليها أسئلة مثل ما هي أفضل تجربة جنسية لكى، أو الوقت الذي شعرتي فيه بعدم الرضا ، أو ما هو الشيء الذي طالما أرادتي فعله.

4. ابدأ "المداعبة" قبل أن تصل إلى غرفة النوم

يمكن أن تكون المداعبة أكثر بكثير من العلاقة الجنسية نفسها . وتوفر المداعبة إنشاء مساحة آمنة لكما مع بعضكما البعض والمعاملة بلطف وعاطفة واحترام نقطة انطلاق العلاقة نفسها .

5. التواصل مع بعضكما البعض

إذا كنت ترغب في تجربة أشياء جديدة أو تغيير حياتك الجنسية، فكل هذا يتطلب تواصلًا مفتوحًا وصادقًا، عند مناقشة الجنس مع زوجتك، تأكد من أن زوجتك تشعر بأن صوتها مسموع دون إصدار أحكام وأن تشارك بالراحة كل من احتياجاتها وحدودها الجنسية.

6. اعمل على مزامنة دوافعك الجنسية

تختلف الدوافع الجنسية من شخص لآخر، مما يجعل من الصعب على الأزواج إيجاد التوازن الصحيح لهذا السبب يقترح كميل لويس ، معالج الجنس والعلاقات، جدولة الجنس وتحديد أولويات روتينك الجنسي قد يعني هذا أن أحد الشركاء يمارس الجنس أحيانًا أكثر أو أقل قليلاً مما يفضلونه، ولكن مراعاة احتياجات بعضهم البعض أمر أساسي.

من المهم أن تضع في اعتبارك أن الموافقة ضرورية دائمًا للانخراط في لقاء جنسي إذا كنت لا ترغب في ممارسة الجنس ، فلا تمارس الجنس ولا تجبر زوجتك على ممارسة الجنس إلا إذا كانت مرتاحة تمامًا للقيام بذلك.