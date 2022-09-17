عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

جرب شيء مختلف .. 6 طرق لتحسن العلاقة الحميمية مع زوجتك

الحياة الجنسية
الحياة الجنسية

أنتشر الكثير من حالات الطلاق فى الأونة الأخيرة ويرجع ذلك للعديد من الأسباب، وأهم هذه الأسباب العلاقة الجنسية بين الزوجين، يجب أن يكون الجنس ممتعًا ، وليس شيئًا يسبب توترًا أكثر من المتعة 

فيما يلي ست طرق تمكنك أنت وشريكك من خلالها لتحسين جودة حياتك الجنسية.

كشف موقع هيلثي عن أفضل 6 طرق تمكنك أنت وشريكك من خلالها تحسين جودة حياتك الجنسية والتى تتمثل فيما يلي :

txt

تتطلع إلى الكمال .. 17 سبتمبر ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك

txt

كم مرة يجب ممارسة الجنس.. عوامل يمكن أن تعيق العلاقة الصحية حسب الفئة العمرية للأزواج

1. تقليل التوتر


يمكن أن يعيق التوتر الحياة الجنسية السعيدة لك ولزوجتك قد يجد أي شخص يعاني من الإجهاد انخفاضًا في الرغبة الجنسية على سبيل المثال ، وجدت دراسة نشرت عام 2013 في مجلة الطب الجنسي أن النساء اللائي يعانين من ضغط مرتفع لديهن مستويات أقل من الإثارة التناسلية.

إذا لاحظت أنك أو زوجتك متوتران ، فتحدثا مع بعضكما البعض حول هذا الأمر، وابحثي عن طرق للتخلص من التوتر، يمكن أن يشمل ذلك: اليوميات ، والتأمل ، والعلاج ، وحركة الجسم الممتعة مثل الرقص، أو الأنشطة البدنية المنتجة مثل طي الملابس من ناحية أخرى ، قد يستخدم بعض الأشخاص الجنس للتغلب على إجهادهم.

2. اكتشف نفسك الجنسية


يقترح ممارسة الفضول واستكشاف رغباتك الجنسية لتصبح أكثر دراية بجسمك يمكن أن يعني الاستكشاف الجنسي معالجة مشكلات صورة الجسد أو العثور على ما يرضيك.

إذا كنت مرتاحًا ، فتعرف على نفسك جسديًا وما الذي تشعر به جيدًا، عندما تصبح أكثر راحة، قد يكون من الأسهل التعبير عن رغباتك الجنسية مع زوجتك.

3. جرب شيئًا جديدًا

إذا كنت مع زوجتك لفترة طويلة ، فمن السهل أن تفترض أنها تعرف كل شيء عن تفضيلاتك الجنسية بدلاً من ذلك، اطرح عليها أسئلة مثل ما هي أفضل تجربة جنسية لكى، أو الوقت الذي شعرتي فيه بعدم الرضا ، أو ما هو الشيء الذي طالما أرادتي فعله.

4. ابدأ "المداعبة" قبل أن تصل إلى غرفة النوم 

يمكن أن تكون المداعبة أكثر بكثير من العلاقة الجنسية نفسها . وتوفر المداعبة إنشاء مساحة آمنة لكما مع بعضكما البعض والمعاملة بلطف وعاطفة واحترام نقطة انطلاق العلاقة نفسها .

5. التواصل مع بعضكما البعض 

إذا كنت ترغب في تجربة أشياء جديدة أو تغيير حياتك الجنسية، فكل هذا يتطلب تواصلًا مفتوحًا وصادقًا، عند مناقشة الجنس مع زوجتك، تأكد من أن زوجتك تشعر بأن صوتها مسموع دون إصدار أحكام وأن تشارك بالراحة كل من احتياجاتها وحدودها الجنسية.

6. اعمل على مزامنة دوافعك الجنسية

تختلف الدوافع الجنسية من شخص لآخر، مما يجعل من الصعب على الأزواج إيجاد التوازن الصحيح لهذا السبب يقترح كميل لويس ، معالج الجنس والعلاقات، جدولة الجنس وتحديد أولويات روتينك الجنسي قد يعني هذا أن أحد الشركاء يمارس الجنس أحيانًا أكثر أو أقل قليلاً مما يفضلونه، ولكن مراعاة احتياجات بعضهم البعض أمر أساسي.

من المهم أن تضع في اعتبارك أن الموافقة ضرورية دائمًا للانخراط في لقاء جنسي إذا كنت لا ترغب في ممارسة الجنس ، فلا تمارس الجنس ولا تجبر زوجتك على ممارسة الجنس إلا إذا كانت مرتاحة تمامًا للقيام بذلك.

جنس الطلاق العلاقات الزوجين طرق تمكنك أنت وشريكك من خلالها لتحسين جودة حياتك الجنسية حياتك الجنسية الجنس ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لو مخدتش الـ300 جنيه زيادة التموين |قدم فورا هذه الأوراق واصرفها الشهر المقبل

الزمالك يضم صفقة جديدة.. تفاصيل

سماح أنور: بقالي17 سنة مش بشرب مياه خالص..فيديو

هل تم الحجز على ممتلكاته.. حقيقة إفلاس الفنان أحمد الفيشاوي

شبيهة شيرين عبد الوهاب.. فيديو صادم لـ فتاة برازيلية

مفاجأة.. حقيقة إصابة الزعيم عادل إمام بالزهايمر

خانه التوفيق.. هجوم ناري من نجم الأهلي السابق على مصطفى يونس

19 قرشا ارتفاعا.. سعر الدولار في مصر اليوم السبت 17-9-2022

موضوعات متعلقة

حسب الفئة العمرية للأزواج.. كم مرة يجب ممارسة الجنس

كيف تقلل من مخاطر الإصابة بجدري القرود أثناء ممارسة الجنس؟

نشرة المرأة .. تعرفي على روتين شاكيرا للبشرة .. طرق لتفادي الأمراض نتيجة الجلوس مدة طويلة على مكتب العمل

الجنس حلال من غير جواز.. فنانون يخرجون عن المألوف في الارتباط والحب |فيديوجراف

ترشيحاتنا

الليلة بـ 1000 جنيه.. عقوبات قاسية تتنتظرعصابة شذوذ في 6 أكتوبر

ما فضل قراءة سورة الكوثر 100 مرة في الصباح لأسبوعين؟.. لا تعرفه

أسعار الدولار اليوم السبت 17-9-2022

سعر تويوتا CHR الرياضية بعد الزيادة الأخيرة .. صور

القصة الكاملة لحادث معدية النيل ببني سويف... المحافظ يتابع جهود البحث عن المفقودين .. والأهالي يشتكون من تردي الخدمات في مستشفى الفشن المركزي

أخبار التكنولوجيا| لو خايف من اختراق فيسبوك.. فعل هذا الإعداد فورا.. تحذير عاجل من آبل لهؤلاء المستخدمين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مازال سليمًا.. اكتشاف أقدم قلب في التاريخ عمره 380 مليون سنة

ماصة للدماء.. العثور على سمكة شيطانية نادرة وسط فيضانات حيدرأباد

باقل من ١٠ جنيه.. وصفة سحرية تخلصك من الكلف|تعرفي عليها

بفقدان للوزن.. مها أبوعوف تطل على جمهورها بـ وعد إبليس بعد وفاتها

فيديو

رشوان توفيق يوجه رسالة لـ محمد رمضان : عيب وميصحش

باكل مكرونة وبيتزا ومانجا بالليل..وصفة سماح أنور السحرية للحفاظ على وزنها

فى عيد ميلاد ملكة التلقائية.. حقيقة اعتزال عبلة كامل وسر الهجوم عليها

كلاكيت ثاني مرة.. تسريب أغنيتين من ألبوم شيرين عبد الوهاب.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد شعبان

الفيس بوك وحرب المعلومة

د . مجدى بدران

النيكل.. السبب الأكثر شيوعًا لحساسية المعادن

مجدي أبوزيد

مصر وألمانيا.. 70 عاماً من التعاون المثمر والبناء

د.هادي التونسي

الدور المجتمعي لشخصية رائدة

د.عمرو الديب

نحو عالم بعيد عن هيمنة الأمم المتحدة

د.فاطمة الزهراء رمضان

الشباب هم قادة وسفينة التغيير

د نورهان موسى

لماذا الحوار الوطني؟

النائبة عفاف زهران

قمة المناخ.. انطلاقة مصرية جديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ