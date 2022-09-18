تعليم سيناء يبدأ مجموعات التقوية بمدارس الثانوي العام

حددت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء موعد بدء مجموعات التقوية في مختلف المواد الدراسية مع بداية العام الدراسي الجديد ، استجابة لرغبات أولياء الأمو، وذلك باختيار مدرسين خبرة وكفاءة في الشرح وبرسوم مخفضة مراعاة لمستوي دخل الأسرة ، تحت اشراف حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، تنفيذا لتوجيهات وزير التعليم، واللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء للقضاء علي الدروس الخصوصية.

المدرسين المتميزين

وتنظم مدارس المرحلة الثانوية والاعدادية بمحافظة شمال سيناء، مجموعات التقوية للطلاب مع بداية العام الدراسي ٢٠٢٢_٢٠٢٣م.

وبدأت المدارس في الاعلان عن مواعيد بدء مجموعات التقوية في المدارس اعتبارا من يوم السبت الموافق ٨ / ١٠ / ٢٠٢٢ م.

و تم اختيار المدرسين المتميزين في كل مادة بما يحقق رغبات الطلاب وأولياء الأمور معا، وتم تحديد قيمة الحصة ب٢٠ جنيها .

وأعلنت مدرسة الشهيد عمرو شكري خلف الثانوية بالعريش شمال سيناء ،اختيار المدرس احمد خليل أستاذ وخبير اللغة الإنجليزية لبدء مجموعات التقوية في مادة اللغة الانجليزية ،وكذلك مدرسة الشهيد احمد عسكر الثانوية بنات بالعريش وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحا.