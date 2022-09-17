سلطات خيرسون: مقتل 3 مدنيين في قصف لقوات كييف

أعلنت سلطات مقاطعة خيرسون مقتل 3 مدنيين وإصابة آخرين جراء قصف أوكراني لمبنى إدارة المقاطعة بصاروخ "هيرميس" وسط المدينة.

وأشارت السلطات ـ حسبما أفادت قناة ( روسيا اليوم) الإخبارية اليوم السبت ـ إلى أنه تم إسقاط صواريخ أخرى بمنظومات للدفاع الجوي الخاص بالمدينة.

وفي سياق آخر ، حذرت سلطات خيرسون من أن نظام كييف يحضر لاستفزاز بمدينة إيزيوم بمقاطعة خاركوف على نهج استفزاز"بوتشا ".

وأشارت إلى أن نظام كييف نقل وسائل إعلام أجنبية للتغطية، وذلك بعد تصريحات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي العثور على مقبرة جماعية في المدينة.

