عاشور: مؤتمر الاتحاد العالمي للتعليم الطبي سيعقد يونيو المقبل| فيديو

عرض برنامج " صباح البلد " ، والمذاع على فضائية "صدى البلد" تقريرا عن استضافة مصر للمؤتمر العالمي للاتحاد العالمي للتعليم الطبي.

وقال الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن المؤتمر عالمي ، سينظم في شهر يونيه لعام 2023 ، بالاشتراك مع 1200 من عضو هيئة التدريس ، والباحثين في المجال الطبي من جميع أنحاء العالم .

وأوضح وزير التعليم العالي ، أن التنسيق سيتم من خلال التنسيق مع الشريك الأكاديمي ، وهي جامعة عين شمس بهدف دراسة وعرض الأبحاث والتجارب العلمية في مجال تطوير التعليم الطبي.

ومن ناحيته قال الدكتور محمود المتيني ، رئيس جامعة عين شمس ، إن التطور في الطب أصبح متسارعا ، ويتطور كل عام ، مشيرا إلى أن مصر شهدت تغيرات خلال الخمس سنوات الماضية في التعليم الطبي .