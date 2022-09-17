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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سفير مصر بالبرتغال يبحث تعزيز العلاقات مع الوكالة الأوروبية للسلامة البحرية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى السفير وائل النجار، سفير جمهورية مصر العربية لدى البرتغال، المديرة التنفيذية للوكالة الأوروبية للسلامة البحرية EMSA "مايا ماركوفيتش كوستيلاك" بمقر الوكالة بالعاصمة لشبونة.

وتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية مع الوكالة، خاصة التعاون القائم في إطار النسخة الخامسة من مشروع SAFEMED V الذي تم إطلاقه مؤخرًا بتمويل من الاتحاد الأوروبي لتعزيز معايير السلامة والأمن وحماية البيئة البحرية، وتعد مصر إحدى الدول المستفيدة من هذا المشروع.

وأكد الجانبان خلال اللقاء على أهمية تبادل الزيارات رفيعة المستوي بين الجانبين خلال الفترة المقبلة لصياغة أطر جديدة ومبتكرة للتعاون بما يتماشى والتطورات التي يشهدها العالم حالياً فيما يتعلق بالملاحة البحرية، فضلاً عن أهمية تعزيز التنسيق والتعاون مع القارة الأفريقية.

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