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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القصير يبحث مع ايكاردا كيفية الاستفادة من البحوث التطبيقية والاستعداد لمؤتمر cop27

وزير الزراعة
وزير الزراعة

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علي أبو سبع مدير المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق القاحلة (ايكاردا) ، وعدد من ممثلي مكتب الايكاردا بالقاهرة، بحضور د محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية .

وبحث معهم الاستفادة من البحوث التطبيقية والاستفادة منها مؤتمر المناخ cop27  وذلك في إطار اهتمام الايكاردا بالتعاون التقني الزراعي مع وزارة الزراعة عامة ومركز البحوث الزراعية خاصة.

 وتناول اللقاء كيفية الاستفادة من الابتكارات الحديثة للمحاصيل الاستراتيجية والدور الذي تلعبه مراكز البحوث الزراعية على المستوي الوطني والاقليمي والدولي  .

ووأكد “القصير” خلال الاجتماع على ضرورة إتاحة مخرجات البحوث للمزارعين للاستفادة منها مما يعود بالنفع علي مختلف الاصعدة المحلية والاقليمية.

 وفيما يتعلق بمؤتمر المناخ القادم قال إن وزارة الزراعة تقوم بالتنسيق للاستفادة من البحوث المتوفرة علي مستوي المجلس الاستشاري الدولي  للبحوث الزراعية CGIAR والذي يتمتع بتجارب جيدة في مسئلة الابتكارات الزراعية والتي يمكن لمصر والعالم العربي والافريقي الاستفادة منها بشكل كبير.

وأكد القصير ، على توفير مخرجات البحوث التطبيقية علي مستوي المزارعين لتعظيم عوائد هذه البحوث من خلال تعزيز الإنتاج الزراعي المستدام واتباع الممارسات الزراعية الجيدة للحصول علي اعلي إنتاجية من المحاصيل الاستراتيجية لتقليل الفجوة الغذائية فيها بهدف تحقيق الأمن الغذائي على المستوي الوطني وزيادة دخول المزارعين.

وأشار مدير الايكاردا ، إلى أهمية التعاون مع مركز البحوث الزراعية للاستفادة من مخرجات البحوث الدولية، لإيجاد طرق للتغلب علي تحديات المياه والأمن الغذائي من خلال إدخال أصناف جديدة لها ميزات فائقة تساهم في زيادة انتاجية عدد من المحاصيل الاستراتيجية والتي في مقدمتها القمح والشعير والعدس والفول الصويا.

وتابع: وكذا إدخال أصناف الصبارات الملساء والجلبان والتي تعد بديلا للاعلاف التقليدية، وأيضا الاستفادة من تجارب زراعة الشعير في المناطق القاحلة على مستوى العالم للاستفادة من زراعتها في الأراضي الصحراوية المصرية حيث تعد زراعة الشعير في هذه الأراضي ذات جدوي اقتصادية جيدة.

حضر اللقاء د .سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، ود. محمد فهيم مستشار وزير الزراعة للمناخ.

السيد القصير وزير الزراعة وزير الزراعة الزراعة ايكاردا مؤتمر المناخ COP27

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