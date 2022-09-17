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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعليم الغربية: حل مشكلة دمج مدرستي الشهيد صبحي شريف والجعفرية الإعدادية بإدارة السنطة

وكيل التعليم بالغربية
وكيل التعليم بالغربية

عقد مديرية التربية والتعليم بالغربية اليوم برئاسة ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم وبحضور مدير عام الشئون التنفيذية القائم بأعمال مدير عام التعليم العام، ومدير إدارة التخطيط والمتابعة، ومدير إدارة المتابعة وتقويم الأداء، ومدير إدارة التعليم الإعدادي، ومدير إدارة التعليم الابتدائي، ورئيس مجلس الأمناء بالمدرسة، وممثلين عن أولياء الأمور.
كما يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

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كما تم مناقشة مشكلة دمج مدرستي الشهيد صبحي شريف ع، والجعفرية الإعدادية بإدارة السنطة، بناء على الطلب المقدم من النائب عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب.

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وخلال الاجتماع، قام وكيل الوزارة بالغربية بوضع حل للمشكلة لكلتا المدرستين، وتم الاتفاق على إلغاء دمج المدرستين في الوقت الحالي لصالح العمل، واستقرار العملية التعليمية، وفقاً لما ورد من الدراسات التربوية من إدارتي التعليم الابتدائي والتعليم الإعدادي.

محافظ الغربية وزير التربية والتعليم الغربية مديرية التربية والتعليم الدكتور طارق رحمي أولياء الأمور طارق رحمي السنطة

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