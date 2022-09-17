للمشاركة بجنازة واجتماعات الأمم المتحدة.. ملك الأردن يتوجه إلى بريطانيا ونيويورك

غادر عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني الأراضي الأردنية، اليوم السبت، في زيارة تشمل العاصمة البريطانية لندن، ومدينة نيويورك الأمريكية.

وفي لندن، يحضر الملك مراسم جنازة الملكة إليزابيث الثانية، التي ستقام يوم الاثنين المقبل.

ويتوجه جلالته بعدها إلى نيويورك، حيث يشارك جلالة الملك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة والسبعين، والتي تبدأ في العشرين من هذا الشهر، ويلقي خطابا هناك.

كما يعقد جلالته عددا من اللقاءات الثنائية مع قادة الدول ورؤساء الوفود المشاركين في اجتماعات الأمم المتحدة، لبحث آخر المستجدات الإقليمية والدولية وسبل تعزيز شراكة الأردن مع بلدانهم في مختلف المجالات.

وأدى الأمير فيصل بن الحسين اليمين الدستورية، نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة.