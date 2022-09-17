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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حياة كريمة بأسوان: الانتهاء من 400 مشروع بتكلفة تتجاوز الـ 4 مليار جنيه

حياة كريمة
حياة كريمة

قال ناجح مصطفى، معاون محافظ أسوان لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، إن المحافظة تعيش أزهى عصورها في ظل المبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس السيسي في مراكز أسوان الخمسة.


وأضاف "مصطفى" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الأخبار" والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أنه تم الانتهاء من حوالي 400 مشروع بتكلفة تتجاوز الـ 4 مليار جنيه وجاري العمل في باقي المشروعات متمثلة في مجمعات الخدمات والمراكز الصحية ومراكز الشباب وغيرها.
 

وتابع أن قرية فارس يتم العمل فيها على قدم وساق لتكون قرية نموذجية يحتذى بها في باقي القرى.
 

حياة كريمة الرئيس السيسي السيسي أسوان

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