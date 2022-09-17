ننشر خدمات الإدارة العامة للثقافة الزراعية| إنفوجراف

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، العدد رقم ١٢ من سلسلة دليل الخدمات التي تقدمها الإدارات التابعة للوزارة، للمزارع والمربي والمواطن، حيث يستعرض هذا العدد من خلال فيديو وإنفوجراف، الخدمات التي تقدمها الإدارة العامة للثقافة الزراعية، التابعة لقطاع الإرشاد الزراعي.

ويأتي هذا الإصدار بهدف التيسير على المواطنين، وتعريفهم بالإجراءات الواجب اتباعها للحصول على الخدمات المتنوعة التي تقدمها الوزارة.

وتستهدف الإدارة نشر الوعي الزراعي والتوعية بكل ما هو جديد من تقنيات الزراعة الحديثة بين جمهور المهتمين من طلاب ومهندسين زراعيين وباحثين ومزارعين ومربين، حيث تقدم عددا من الإصدارات المختلفة للمعنيين.

ووفقا للإنفوجراف، تتمثل الإصدارات التي تقدمها الإدارة في 3 إصدارات أساسية تقدمها بأسعار رمزية وهي كالتالي: مجلة الصحيفة الزراعية، والتي تصدر شهرياً بسعر 5 جنيهات، وتهتم بنشر مقالات الباحثين، وأوراق العمل، فضلا عن تغطية المؤتمرات العلمية، فضلا عن النشرات الفنية الزراعية المتخصصة والتي تصدر شهرياً، باسعار رمزية مختلفة، وتتولى نشر التوصيات الفنية الحديثة للمحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، كذلك مجلة عالم الفن الزراعي، وهي مجلة فصلية تصدر ربع سنوياً بسعر 5 جنيهات، وتشمل كل ما هو جديد في عالم الزراعة من أبحاث ورؤى تنهض بالمجال الزراعي.

وأوضح الإنفوجراف كيفية الحصول على إصدارات الإدارة، حيث تقدم الإدارة إصدارتها للجمهور من خلال 44 وحدة عرض في مديريات الزراعة بالمحافظات وعدد من كليات الزراعة والمراكز البحثية، كذلك يمكن زيارة الصفحة الرسمية للإدارة العامة للثقافة الزراعية على “فيس بوك”، للتعرف على الإصدارات وقت صدورها.

كما يمكن زيارة المقرالرئيسي للإدارة على العنوان: 7 شارع نادي الصيد - الدقي مبنى الهيئات والشركات – الدور التاسع.

يذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، يصدر حاليا إصدارات متنوعة: "الزراعة في أسبوع"، والذي يلقى الضوء على أنشطة الوزارة وهيئاتها الجمعة من كل أسبوع، و"الزراعة في كل مصر"، والذي يلقي الضوء على أنشطة مديريات الزراعة بالمحافظات المختلفة، الثلاثاء من كل أسبوع، وإصداره الثالث دليل خدمات وزارة الزراعة، فضلا عن الإصدار الرابع "أرقام في الزراعة" والذي يبرز أهم الأرقام المتعلقة بالقطاع الزراعي، والإنجازات التي تحققت فيه، وذلك في إطار الخدمات الإعلامية التي يقدمها المركز، بالوسائل التكنولوجية المتعددة والمتنوعة.