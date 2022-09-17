وصول 12طبيباً من 4 جامعات للكشف وإجراء العمليات بالمجان بمستشفى العريش

وصل إلى مستشفى العريش العام شمال سيناء، اليوم السبت ، دفعة جديدة من أطباء الجامعات المصرية، وذلك لتوقيع الكشف الطبي على المرضى وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، طبقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الشؤون الصحية بمحافظة شمال سيناء وكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة.

وأكد الدكتور طارق محمد كامل مدير عام مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء، أن الدفعة الجديدة تضم 12

طبيبا وطبيبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية في مختلف التخصصات الطبية وذلك لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين وإجراء العمليات الجراحية بالمجان خلال الفترة من اليوم السبت وحتي الجمعة المقبلة.

و تشمل :



تخصص _جراحه أوعية دمويه

د.احمد رياض توفيق

تخصص جراحة قلب وصدر

د. عصام سعد عبد الواحد

د. عمرو السيد توفيق



تخصص جراحة عامة .

د. تامر السعيد النعيمي

د. علاء الدين رمضان

تخصص تخدير .

د.محمد مأمون عبد الوهاب .

تخصص عظام.

د.عمرو احمد محمود .

د. محمد عطا محمد

تخصص اشعة

د. يوسف محمد فهيم



تخصص جهاز هضمي _كبد

١.د. زينب حلمي السيد

تخصص اشعة تشخصية

د.امجد محمود السيد

تخصص طب اورام

د. امر الله عبد المنعم محمد.





الكشف الطبي

أضاف د طارق شوكه، أنه سبق التوقيع على بروتوكول تعاون بين مديرية الصحة في شمال سيناء وكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة لتوقيع الكشف الطبى على المواطنين وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، مشيرا إلى استمرار وصول أساتذة الجامعات أسبوعيا طبقا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الصحة ومستشفى العريش العام مع الجامعات.