عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وصول 12طبيباً من 4 جامعات للكشف وإجراء العمليات بالمجان بمستشفى العريش

مستشفي العريش العام
مستشفي العريش العام

وصل إلى مستشفى العريش العام  شمال سيناء، اليوم السبت ، دفعة جديدة من أطباء الجامعات المصرية، وذلك لتوقيع الكشف الطبي على المرضى وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، طبقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الشؤون الصحية بمحافظة شمال سيناء وكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة.

وأكد الدكتور طارق محمد كامل مدير عام مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء، أن الدفعة الجديدة تضم 12
طبيبا وطبيبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية في  مختلف التخصصات الطبية وذلك لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين وإجراء العمليات الجراحية بالمجان خلال الفترة من اليوم السبت وحتي الجمعة المقبلة.

و تشمل :
                                      
تخصص _جراحه أوعية دمويه
   د.احمد رياض توفيق                                                                                             

تخصص جراحة قلب وصدر
د. عصام سعد عبد الواحد
  د. عمرو السيد توفيق


تخصص جراحة عامة .
د. تامر السعيد النعيمي  
د. علاء الدين رمضان                                                            
تخصص تخدير .

د.محمد مأمون عبد الوهاب   .  

تخصص عظام.                                           
د.عمرو احمد محمود .     
د. محمد عطا محمد            
تخصص اشعة
د. يوسف محمد فهيم 
                                                             
تخصص جهاز هضمي _كبد
١.د. زينب حلمي السيد
تخصص اشعة تشخصية
د.امجد محمود السيد                                          
تخصص طب اورام 
د. امر الله عبد المنعم محمد.                                         

                                                     

الكشف الطبي

أضاف د طارق شوكه، أنه سبق التوقيع على بروتوكول تعاون بين مديرية الصحة في شمال سيناء وكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة لتوقيع الكشف الطبى على المواطنين وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، مشيرا إلى استمرار وصول أساتذة الجامعات أسبوعيا طبقا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الصحة ومستشفى العريش العام مع الجامعات.

txt

ثقافة شمال سيناء تشارك فى مهرجان سباق الهجن الدولى بالعريش

العريش دفعة الأطباء الجامعات مستشفي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحقوا اشتروا.. انهيار مفاجئ في أسعار الذهب اليوم السبت 17-9-2022

هبة قطب تكشف عن عادة تفعلها الزوجات تعبرعن الرغبة في العلاقة الحميمية

بعد ارتفاعه 21 قرشًا.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم

ناشىء في إسبانيا ....تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة بالميركاتو الصيفي

تراجع الذهب عالميًا.. وهذا سعر عيار 21 الآن في مصر

ضبط راكبة هربت ألماس وأحجارا كريمة على جسمها في مطار القاهرة| صور

انفعال أبوه ولمة قرايبه.. أول صورة من داخل منزل محمد صلاح

بعد معاناة 18 عاما.. زيادة على إجمالي المعاش وهؤلاء مستحقون له| تفاصيل

ترشيحاتنا

مشاهدة مباراة برشلونة وإلتشي مباشر الآن (0-0) في الدوري الإسباني

إجلاء نحو 800 ألف شخص في اليابان تحسبا لإعصار يضرب البلاد

بينهم صلاح محسن.. قرار مصيري من الأهلي بشأن 8 لاعبين بالفريق

الأهلي يستغني عن 4 لاعبين بشكل نهائي ..تفاصيل

مانشستر سيتي يهزم وولفرهامبتون بثلاثية ويصعد لصدارة الدوري الإنجليزي

وسط تراجع روسي.. المخابرات البريطانية: هجوم أوكرانيا مستمر بقوة ويحقق تقدما

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ضجة إصابة عادل إمام بالزهايمر.. مأساة 5 نجوم مع المرض.. وفنان نسى ابنته.. وأخرى أصيبت بعد وفاة زوجها | اعرف حكايتهم

شابة فائقة الجمال.. لن تصدق كيف تغيرت ملامح طفلة الكبير أوي «سو»

بفستان صيفي مكشوف.. نادية الجندي تثير الجدل بهذه الإطلالة| شاهد

شورت وفورمال.. إطلالة غير تقليدية لـ بشرى| شاهد

فيديو

بعد شائعات المرض والوفاة.. شاهد| عادل إمام يتحدث عن الموت: قضاء الله

هل يستمر في التمثيل؟ كواليس وحقيقة إصابة عادل إمام بـ الزهايمر

فيديو صادم.. حقيقة ارتداء شيرين عبد الوهاب لـ الحجاب

لم يتمالك أعصابه.. أحمد شيبة ينهار في جنازة شقيقه أمام المشيعين.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد شعبان

الفيس بوك وحرب المعلومة

د . مجدى بدران

النيكل.. السبب الأكثر شيوعًا لحساسية المعادن

مجدي أبوزيد

مصر وألمانيا.. 70 عاماً من التعاون المثمر والبناء

د.هادي التونسي

الدور المجتمعي لشخصية رائدة

د.عمرو الديب

نحو عالم بعيد عن هيمنة الأمم المتحدة

د.فاطمة الزهراء رمضان

الشباب هم قادة وسفينة التغيير

د نورهان موسى

لماذا الحوار الوطني؟

النائبة عفاف زهران

قمة المناخ.. انطلاقة مصرية جديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ