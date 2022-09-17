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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

النشرة الدينية.. القصة الكاملة لتصريحات إبراهيم عيسى وعباس شومان بسبب خطبة الجمعة..شيخ الأزهر: شرفت بالتتلمذ على تراث علماء كازاخستان كالفارابي وبيبرس.. حكم فصل اجهزة التنفس عن المريض

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية عددا من الفتاوى الدينية المهمة نرصد أبرزها في التقرير الآتي...

القصة الكاملة لتصريحات إبراهيم عيسى وعباس شومان بسبب خطبة الجمعة
 

هل يجوز قول زارنا النبي للضيف أو زارتنا البركة ؟.. علي جمعة يرد
 

الأوقاف: أيمن أبو عمر خطيبًا للجمعة القادمة بمسجد التوبة بدمنهور
 

حكم فصل أجهزة التنفس عن المريض المتوفي اكلينيكيا
 

شيخ الأزهر: شرفت بالتتلمذ على تراث علماء كازاخستان كالفارابي وبيبرس
 

حكم ترك المرأة البيت لزوجها دون اذن
 

شيخ الأزهر من كازاخستان: الإرهاب والإسلام خصمان لدودان وضدان لا يجتمعان
 

لماذا ابتلع الحوت سيدنا يونس؟ المدة وعدد الظلمات

حكم ترك المرأة البيت لزوجها دون اذن حكم فصل أجهزة التنفس عن المريض المتوفي اكلينيكيا لماذا ابتلع الحوت سيدنا يونس المدة وعدد الظلمات هل يجوز قول زارنا النبي للضيف أو زارتنا البركة القصة الكاملة لتصريحات إبراهيم عيسى وعباس شومان بسبب خطبة الجمعة

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