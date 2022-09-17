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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصر تستضيف كونجرس الاتحاد الافريقي للجمباز بمشاركة 30 دولة

صدى البلد

رفع اتحاد الجمباز برئاسة الدكتور ايهاب امين رئيس الاتحادين المصري والافريقي للجمباز وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي حالة الاستعداد القصوي لاستضافة والمشاركة فى عدد من الفعاليات والمنافسات القارية والدولية خلال شهر سبتمبر الجاري.

مصر تستضيف اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الافريقي للجمباز

ويأتي على رأسها استضافة مصر لاجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الافريقي للجمباز 26 سبتمبر الجاري بمشاركة 30 رئيس اتحاد للجمباز من القارة السمراء لمناقشة العديد من الملفات الهامة التي تخص رياضة الجمباز داخل القارة الافريقية.

وزير الشباب يشهد فعاليات افتتاح الكونجرس الإفريقي لاتحاد الجمباز

ومن المنتظر أن يشهد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة فعاليات افتتاح الكونجرس الإفريقي لاتحاد الجمباز.

ويسعي إيهاب امين رئيس الاتحادين المصري والافريقي للجمباز إلي نقل مقر الاتحاد الافريقي للجمباز إلي مصر بعد موافقة وزارة الشباب والرياضة.

منتخب مصر للجمباز  الفني رجال وانسات في بطولة كأس العالم للتحدي

وعلي صعيد آخر يشارك  منتخب مصر للجمباز  الفني رجال وانسات في بطولة كأس العالم للتحدي  التابعة للإتحاد الدولي للجمباز والتي تستضيفها  فرنسا - باريس خلال الفترة من 22 - 26 سبتمبر 2022.

مصر تستضيف البطولة الإفريقية الخامسة لجمباز الأيروبيك

كما تستعد مصر لاستضافة البطولة الإفريقية الخامسة لجمباز الأيروبيك على صالة 2 بـ ستاد القاهرة الدولي. التي ينظمها الاتحاد المصري للجمباز في الفترة من 23 الي 24 سبتمبر الجاري.

يشارك فى البطولة الأفريقية الخامسة لجمباز الأيروبيك 8 دول وهي: (الجزائر- بنين- الكاميرون- الرأس الأخضر- الكونغو الديمقراطية- المغرب- سيراليون و مصر  البلد المصيف ) بأجمالي عدد 70 لاعبا ولاعبة.

ومن جهته، أكد الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والافريقي للجمباز وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، أن مصر تبرهن دائما يوم بعد يوم على قدرتها الفائقة على استضافة جميع الفعاليات والبطولات القارية والعربية والدولية؛ لتوافر جميع مقومات نجاح البطولات من منشآت رياضية وبنية تحتية على أعلى مستوى بعد الجهود المبذولة من القيادة السياسية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي في وضع مصر على خارطة استقبال البطولات القارية والدولية موخرا.‏

الاتحاد الافريقي الشباب والرياضة وزير الشباب والرياضة منتخب مصر فرنسا أشرف صبحي

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