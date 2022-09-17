‏‎ أمانة مستقبل وطن بالقاهرة تنظم قوافل طبية للكشف عن الأمراض المزمنة

بدأت أمانة القاهرة لحزب مستقبل وطن اليوم ، حملة القوافل الطبية ، للكشف عن "الأمراض المزمنة و الإعتلال الكلوي وصحة المرأة" الكشف والعلاج بالمجان، في ٣١ قسما في أنحاء القاهرة.

وقام كل من النائب إيهاب العمدة "عضو مجلس النواب والأمين المساعد بالعاصمة"، شريف الجمال "أمين العلاقات العامة "، بالمرور علي عدد من أقسام القاهرة لمتابعة سير عمل القوافل الطبية، وسط حضور كبير يقدر بحوالي عشرة الاف شخص في ٣١ قسما في جميع انحاء القاهرة، وسط إشادة من المواطنين بالقوافل الطبية وحسن التنظيم وتقديم الخدمة الطبية اللائقة لهم .

جدير بالذكر استمرار القوافل الطبية الي نهاية العام في كل يوم سبت أسبوعيًا في جميع مناطق القاهرة.

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