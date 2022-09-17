نستهدف 8 مليارات دولار استثمارات.. البترول: اتفاقيات مع شركات عالمية منها «قطر طاقة»

أكد حمدي عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول، أن الوزارة تستهدف تحقيق استثمارات بـ 8 مليار دولار في قطاع الغاز والنفط في عام 2022- 2023.

وقال حمدي عبد العزيز في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" لدينا خطط كبيرة لتكثيف أعمال البحث والاستكشاف، وتم توقيع اتفاقيات مع الشركات العالمية العاملة في مصر ".

وتابع حمدي عبد العزيز :" خلال الـ 8 سنوات الماضية تم توقيع بـ 108 اتفاقيات بترولية باستثمارات حدها الأدنى 22 مليار دولار ".

اتفاقيات مع شركات عالمية

واكمل حمدي عبد العزيز :" نعمل على تسريع وتيرة برامج الحفر والبحث والاستكشاف مع الشركات التي تم الاتفاق معها ".

ولفت حمدي عبد العزيز إلى أن: شركة قطر طاقة تشارك في بعض مناطق الامتياز للبحث والتنقيب، وشركة قطر طاقة من الشركات العالمية الكبرى التي تتشارك مع شركات عالمية في مجال البحث والاستكشاف في مصر ".

وتابع حمدي عبد العزيز :" منفتحين على كافة الشركات العالمية ومصر تحقق الاستقرار الاقتصادي والسياسي ".



