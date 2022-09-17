عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استشاري باطنة : طفرة في الخدمات الصحية المقدمة بمصر خلال السنوات الأخيرة

اشرف عقبة
اشرف عقبة

أكد الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة سابقا  بجامعة عين شمس، إن العشر سنوات الماضية شهدت طفرة في مستوى الخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة من خلال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وهناك العديد من المستشفيات تم تطويرها بهدف سلامة الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأضاف "عقبة"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "إكسترا اليوم" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أنه يتم حاليًا تطبيق نظام الحوكمة الإكلينية لتوصيل الخدمات الصحية للمواطن بشكل آمن، وتغطية كافة احتياجات المصريين من خلال الأطباء وشركات الأدوية المصرية.

وأوضح  "عقبة"، أن جائحة كورونا كانت أزمة للعالم أجمع، ولكن مصر استفادت منها في تطبيق التحول الرقمي في تقديم الخدمة الصحية، مما أتاح الفرصة للحصول على العديد من الخدمات دون انتقال المواطن بنفسه.

ونوه  أن التحول الرقمي استطاع تقديم مؤشرات حول الوضع الصحي لمصر والمصريين وإمكانية جدولة كافة المشكلات الصحية وتقديم بيانات كاملة عن المواطنين الذين يعانوا من مشكلات صحية حادة أو مزمنة.  

 

الدكتور أشرف عقبة إكسترا اليوم جائحة كورونا نظام الحوكمة الإكلينية الخدمات الصحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بحلق دقني الصبح!! ومشربتش مياة من 17 سنة.. تصريحات صادمة لـ سماح أنور

الحقوا اشتروا.. انهيار مفاجئ في أسعار الذهب اليوم السبت 17-9-2022

هبة قطب تكشف عن عادة تفعلها الزوجات تعبرعن الرغبة في العلاقة الحميمية

بيان جديد من التعليم بشأن موعد بدء الدراسة في المدارس

بعد ارتفاعه 21 قرشًا.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم

ناشىء في إسبانيا ....تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة بالميركاتو الصيفي

انفعال أبوه ولمة قرايبه.. أول صورة من داخل منزل محمد صلاح

سرطان الدم.. تدهور الحالة الصحية لـ فريد الديب ونقله للمستشفى

ترشيحاتنا

شوط أول إيجابي بين توتنهام وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

قفزة في أسعار الكاوتش| اعرف الأسباب.. والأسعار الحالية حسب المقاس

بالصفقات الجديدة .. قائمة بيراميدز لـ كأس الكونفيدرالية الأفريقية

قائمة أطعمة تحميك من مرض السكري

فريد الديب في المستشفى|مصير قاتل نيرة أشرف بعد الوعكة الصحية للمحامي الكبير

مفيش زهايمر| مكالمة هاتفية من عادل إمام تفحم مروجي الشائعات.. أشرف زكي يكشف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر خرافي لـ فستان ماغي بوغصن في حفل عيد ميلادها

بعد أنباء انفصالهما.. أجمل لحظات تجمع بين تامر حسني وبسمة بوسيل|شاهد

بعد أنباء انفصالها عن تامر حسني.. 10 إطلالات وضعت بسمة بوسيل في مأزق

كلاكيت تاني مرة.. بسمة بوسيل تحرج تامر حسني بعد حذف صورهما| شاهد

فيديو

بعض الإصابات.. كواليس تحول حفل تخرج طلاب إعلام القاهرة لـ خناقة|فيديوجراف

بعد شائعات المرض والوفاة.. شاهد| عادل إمام يتحدث عن الموت: قضاء الله

هل يستمر في التمثيل؟ كواليس وحقيقة إصابة عادل إمام بـ الزهايمر

فيديو صادم.. حقيقة ارتداء شيرين عبد الوهاب لـ الحجاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد شعبان

الفيس بوك وحرب المعلومة

د . مجدى بدران

النيكل.. السبب الأكثر شيوعًا لحساسية المعادن

مجدي أبوزيد

مصر وألمانيا.. 70 عاماً من التعاون المثمر والبناء

د.هادي التونسي

الدور المجتمعي لشخصية رائدة

د.عمرو الديب

نحو عالم بعيد عن هيمنة الأمم المتحدة

د.فاطمة الزهراء رمضان

الشباب هم قادة وسفينة التغيير

د نورهان موسى

لماذا الحوار الوطني؟

النائبة عفاف زهران

قمة المناخ.. انطلاقة مصرية جديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ