استشاري باطنة : طفرة في الخدمات الصحية المقدمة بمصر خلال السنوات الأخيرة

أكد الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة سابقا بجامعة عين شمس، إن العشر سنوات الماضية شهدت طفرة في مستوى الخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة من خلال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وهناك العديد من المستشفيات تم تطويرها بهدف سلامة الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأضاف "عقبة"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "إكسترا اليوم" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أنه يتم حاليًا تطبيق نظام الحوكمة الإكلينية لتوصيل الخدمات الصحية للمواطن بشكل آمن، وتغطية كافة احتياجات المصريين من خلال الأطباء وشركات الأدوية المصرية.

وأوضح "عقبة"، أن جائحة كورونا كانت أزمة للعالم أجمع، ولكن مصر استفادت منها في تطبيق التحول الرقمي في تقديم الخدمة الصحية، مما أتاح الفرصة للحصول على العديد من الخدمات دون انتقال المواطن بنفسه.

ونوه أن التحول الرقمي استطاع تقديم مؤشرات حول الوضع الصحي لمصر والمصريين وإمكانية جدولة كافة المشكلات الصحية وتقديم بيانات كاملة عن المواطنين الذين يعانوا من مشكلات صحية حادة أو مزمنة.