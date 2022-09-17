حذفت كل صوره .. حقيقة انفصال تامر حسني وبسمة بوسيل

أزمة جديدة بين النجم تامر حسني وبسمة بوسيل زوجته، تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي منذ قليل، بعد انتشار أنباء عن خلاف جديد بين نجم الجيل وزوجته.

ووفقاً لما تم تداوله مواقع التواصل الاجتماعي، فقامت بسمة بوسيل بحذف صور زوجها تامر حسني من حسابها الخاص على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.

وتبقى في حساب بسمة بوسيل 3 منشورات فقط، لا يتضمن أحدها تامر حسني أو حتى أبناءهما.

حساب بسمة بوسيل

وتم تداول أنباء عن أن بسمة بوسيل تلغي متابعة تامر حسني على إنستجرام، لكن هذا لم يحدث ومازالت تتابع بسمة بوسيل زوجها على إنستجرام ، ولم يلغِ أحدهما متابعة الآخر.

ولم يخرج حتى الآن أي من الثنائي ليكشف حقيقة ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي، حول أنباء انفصالهما.

وسبق وألغت بسمة بوسيل متابعه تامر حسني من "إنستجرام" مما أثار تساؤلات جمهور ومتابعي الثنائي حول انفصالهما.