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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ علوم سياسية : العلاقات المصرية مع الدول العربية لها بعد تاريخي

محمد كمال
محمد كمال

أكد محمد كمال أستاذ العلوم السياسية، أن زيارة الرئيس السيسي لـ قطر مهمة، موضحا أن العلاقات بين الدول  قائمة على المصالح في الأساس.

 

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وقال محمد كمال في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  العلاقات المصرية مع الدول العربية لها بعد تاريخي ".

وتابع محمد كمال:"  هناك مساحة كبيرة من المصالح  بين مصر وقطر، وتم فتح صفحة جديدة بين مصر وقطر في الآونة الأخيرة ".

العلاقة بين مصر وقطر 

واكمل محمد كمال:" أي علاقة بين دولتين يكون بها تشابكات كثيرة على مر التاريخ وهذا يحدث في كافة دول العالم، لكن الدول تنظر إلى المستقبل ".

ولفت محمد كمال:"  في السياسة الدولية لا يوجد  أصدقاء  دائمين لكن توجد مصلحة دائمة وهي المصلحة الوطنية الخاصة بالشعب وليس مصلحة شخص فقط ".

وتابع محمد كمال:"  هناك مصالح كثيرة بين مصر وقطر ومنها يرتبط بالبعد الاقتصادي"، مضيفا:" دول الخليج سوف تحقق فوائض خلال السنوات المقبلة بشكل أكبر من الدول الاخرى لانها دول منتجة للبترول والغاز ". 

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