مشاركة كرنفالية لذوي الهمم وتوزيع مواد غذائية.. أنشطة مستقبل وطن في المحافظات اليوم

نظم حزب مستقبل وطن، عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظات الجمهورية، وذلك فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضاً فى إطار حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصرى والمواطنين، إيمانا منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

ففي الجيزة، أقامت أمانة قسم الجيزة برئاسة المستشار محمد الفخراني، حفل افتتاح الدور الأول من مسابقة دوري مستقبل وطن، وسط أجواء استثنائية سطع فيها نجم الأطفال "ذوي الهمم" الذين حولوا حفل الافتتاح لكرنفال مليىء بالسعادة والبهجة، وقدموا لنواب الحزب وكافة الحضور من قيادات وأعضاء الحزب بمحافظة الجيزة، باقات الورود، وحرصوا على التقاط الصور مع الجميع، وقدموا كذلك فقرات استعراضية كانت محل إعجاب جميع الحضور.

وشهد حفل الافتتاح الذي بدأ بعزف السلام الوطني والاستماع لأيات من الذكر الحكيم، مشاركة كافة الفرق المشاركة بالبطولة بمراسم حفل الافتتاح بما في ذلك الفرق التي لم تخض مباريات اليوم الأول، وذلك على ملاعب الشروق بالمنيب، والتي أقيمت على أرضها المباريات الافتتاحية للدور الأول بقسم الجيزة، وسط حضورًا جماهيريًا كبيرًا من داعمي ومشجعي كافة الفرق المشاركة ، والتي انتهت بفوز فريق أبطال الجيزة على فريق الساحة الشعبية بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد، فيما سيطر التعادل على مواجهة فريقي مستقبل الجيزة وفريق نادي المنيب حتى حسمها الأخير بركلات الترجيح. بينما أطلقت أمانة الوراق برئاسة سيد طه، مبادرة "معاً نطمئن على جيل المستقبل"، من خلال توفير أحدث جهاز "إن بادي" لقياس كتلة الجسم والوزن والطول ونسبة الماء في الجسم ونسبة الأملاح العضوية ونسبة الأكسجين في الدم ونسبة الدهون وعدد السعرات الحرارية التي يحتاجها الجسم والحرق المثالي وتحليل قياس نسبة الهيموجلوبين ومعرفة النسبة المثالية وطرق زيادتها في حال النقصان، حيث أقيم الكشف على ملعب أكاديمية كلاسيكو، ووسط مشاركة وحضور غير مسبوق من الأطفال والشباب، الراغبين في ممارسة الرياضة على أسس صحية، حيث تم إجراء كافة التحاليل والفحوصات وصرف العلاج اللازم بالمجان، وذلك بالتعاون مع صيدليات الدكتور طه شعبان ومعمل تحاليل الجزيرة.

وفي الفيوم، قامت أمانة الحزب بمركز إطسا برئاسة عماد اللواج، بتوزيع 150 شنطة للسلع الغذائية الجافة بالمجان علي المستحقين من أهالينا بالوحدة المحلية الغرق، بمشاركة وليد عبدالعزيز أمين تنمية الموارد بمركز إطسا، وفريق عمل تنمية الموارد بالحزب ،وذلك من خلال المرور علي المنازل وفقا لكشوف المستحقين التي تم إعدادها مسبقا لضمان الوصول إلي الأسر الاكثر احتياجا ، وللتخفيف عن كاهلهم.

وفي أسيوط، نظمت أمانة ساحل سليم برئاسة عمرو جمال، قافلة طبية شاملة للكشف وصرف العلاج بالمجان لأكثر من 400 حالة خلال يوم واحد، برعاية النائب أحمد حسين جودة، وبمشاركة محمد مصطفى بكرى أمين الحزب بمركز الفتح، وبحضور عددا من أمناء الأمانات النوعية بمركزي الفتح وساحل سليم، بالتنسيق مع مؤسسة آل جودة للأعمال الخيرية وجمعية نحن معا، وذلك لخدمة أهالى النزلة المستجدة والقرى المجاورة بساحل سليم. حيث تم من خلال القافلة توقيع الكشف الطبى على 400 حالة، وإجراء التحاليل الطبية لعدد 120 حالة، وتقرر تحويل 39 حالة تحتاج إلى عملية مياة بيضاء بالعين إلى المستشفيات لإجراءاها بالمجان ، وعقب الكشف الطبي تم صرف العلاج لجميع الحالات بالمجان.

كما نظمت أمانة أبنوب ندوة جماهيرية حول جهود الدولة لمكافحة التغيرات المناخيةcop27، بمشاركة المهندس حسام صلاح عبدالعال رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئه بشمال الصعيد، والمهندس محمد سعد مدير الإدارة الزراعية بأبنوب، والمهندس هشام زناتى بجهاز البيئة بأسيوط، وفي حضور محمدين أبوزيد أمين الحزب بأبنوب، ومحمد يحيى أمين التنظيم، و أعضاء هيئة المكتب، و أمناء الوحدات الحزبية بالمركز. وتناولت الندوة شرح جهود الدولة فى مواجهة التغيرات المناخية ، والتوجه نحو الأخضر بخطوات وإجراءات فعلية وحقيقية، فضلا عن توضيح الآثار السلبية، الناتجة جراء التغيرات المناخية، وتأثير زيادة الإنبعاثات الحرارية فى تغيير طبيعة المناخ.

وخلال الندوة تم الإشارة لدور حزب مستقبل وطن في مواجهة ظاهرة التغير المناخي من خلال زيادة نسب الوعي لدى المواطنين في التعامل مع ظاهرة التغير المناخي، خاصة مع استضافة مصر لمؤتمر الأطراف للأمم المتحدة لتغير المناخ "COP27" بمدينة شرم الشيخ والذي سيشهد مشاركة ما يزيد عن 100 دولة حول العالم .

وفي المنوفية، نظمت أمانة سرس الليان برئاسة صابر أبو يوسف، قافلة طبية مجانية لأهالي مندرة الناحية البحرية، وسط إقبال كبير، بمشاركة عددًا من كبار الأطباء والاستشاريين في كافة التخصصات والذين وقعوا الكشف الطبي على أكثر من 200 حالة " ٥٥ كشف عظام، ٣٠ كشف باطنة، ٢٥ كشف أطفال، ٧ كشف سكر أطفال ، ٤٥ كشف أنف وأذن، ٣٥ كشف أسنان ، وإجراء ٢٠ تحليل مختلف.

وفي الوادي الجديد، نظم الحزب عيادة طبية مجانية بمركز ومدينة الخارجة، برئاسة عبد الحميد منصور، أمين الحزب بالمركز، في كافة التخصصات "الجراحة والباطنة والرمد"، لأبناء مركز الخارجة والقري المجاورة ، حيث تم تقديم الخدمة الطبية لـ ١١ حالة مرضية من أبناء المركز بالتعاون مع الدكتور أحمد صالح مدير مستشفى السلام بمدينة الخارجة.

وفي بني سويف، نظمت أمانة الحزب بمركز إهناسيا برئاسة الدكتور عماد البنا أمين الحزب، قافلة طبية مجانية بقرية "كوم الرمل البحري"، حيث وقعت القافلة الكشف الطبي على أكثر من 312 مواطنًا في مختلف التخصصات الطبية بالمجان "عظام وباطنة وجراحة وجلدية وأسنان" ، وذلك وسط الإلتزام بالاجراءات الوقائية، والحفاظ على التباعد الاجتماعي بين المواطنين المترددين على القافلة.

وأشار الدكتور عماد البنا أمين الحزب بمركز إهناسيا، إلي أن القافلة وقعت الكشف الطبي على 312 حالة مرضية، بيانها كالتالي: 88 حالة باطنة و56 حالة عظام و24 حالة جلدية و68 جراحة، و76 أسنان، بالإضافة إلى توجيهات وإرشادات للمترددين على القافلة، خلال خضوعهم للكشف الطبي، عن الوقاية من الأمراض المعدية وغير المعدية والنظافة الشخصية والمنزلية، التغذية السليمة للسيدات والأطفال وكبار السن.

ويأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى التى ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، فى مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.