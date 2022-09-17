عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

العام الدراسي الجديد.. وكيل تعليم كفرالشيخ: استعدادات مكثفة وجائزة لأفضل مدرسة |صور

وكيل تعليم كفر الشيخ
وكيل تعليم كفر الشيخ

عقد محمد عبد الله وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ بالمسرح المدرسي اجتماعا موسعا لمناقشة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، بحضور الدكتور علاء جودة، وكيل المديرية، ومصطفى مرعى مدير عام التعليم العام ومحمد السبكي، مدير عام التعليم الفني، وضياء الشامي مدير عام الشؤون المالية والإدارية، ومديري ووكلاء الإدارات التعليمية، وموجهي العموم، ومديري الإدارات النوعية وأعضاء المتابعة، موجها للدكتور علاء جودة، لتوليه منصب وكيل المديرية، متمنيا له التوفيق، واستمرارية التميز والعطاء فيما هو قادم.
 

محافظ كفر الشيخ: إزالة 97 حالة تعدٍ ضمن المرحلة الثانية

محافظ كفر الشيخ يتفقد بدء تشغيل الميني باص الدائري ورصف الطرق.. صور

أعلن وكيل تعليم كفر الشيخ عن منح جائزة لأفضل مدرسة استعدادا للعام الدراسي الجديد بكل إدارة تعليمية، لاختيار الأفضل عل مستوى المديرية، مؤكداً على تسخير كل مدرسة لكافة الإمكانات المتاحة لبدء العام الدراسي بطريقة مثلى تتكاتف جميع عناصر المدرسة، موجهاً بتنظيم بدء حضور مرحلة رياض الأطفال والصفوف الأولية في الأسبوع الأول منعا للازدحام على أن يتم إخطار المديرية بذلك والإعلان والنشر بشكل يضمن وصول المعلومة إلى ولي الأمر
 

وأكد عبدالله، أنه سيتابع توزيع الكتب من اليوم الأولى للعام الدراسي، وعدم ربط توزيع الكتب بسداد المصروفات، محذراً من إجبار أولياء الأمور على تقديم تبرعات عينية أو مادية تحت أي مسمى ومن يخالف ذلك ويثبت عليه الأمر يتحمل كافة التبعات والمسائلة القانونية، موجهاً بالمساهمة بشكل فاعل في تهيئة المدارس لحصة المشاهدة واستغلال المواد التعليمية المميزة على القنوات التعليمية وعرضها للطلاب لتعميم الفائدة.
 

وقال، وكيل الوزارة، إنه سيتم البدء بنسبة 25 % من المدارس المؤهلة لتطبيقه اليوم الرياضي، عل أن تزداد النسبة حتي تعمم على كافة المدارس مع نهاية العام الدراسي مع ضرورة الاستفادة من المواهب والتميز الرياضي الذي يتحقق دوما دون ان ينسب الإنجاز للتربية والتعليم ومن ثم يجب كشف وتبني تلك المواهب.
 

وأكد وكيل تعليم كفر الشيخ، أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وجه بأهمية تشجير المدارس بأشجار مثمرة، وزيادة المساحات الخضراء بكافة قطاعات التربية والتعليم، موجهاً ببدء تشغيل مجموعات التقوية وتيسير إقامتها وجذب الطلاب للالتحاق والانتفاع بها، مشيداً بما يتم من دورات تدريبية ولقاءات تنشيطية للموجهين وموجهي العموم وضرورة نقل تلك الفائدة والخبرة إلى المدارس ليرى أثرها على أرض الواقع، موجهاً أعضاء المتابعة ومديري الإدارات بضرورة النزول الميداني واستمرارية المتابعة لتصويب الخطأ وإصلاح الخلل إن وجد، والهدف من المتابعة ليس تصيد الأخطاء وتصديرها وإنما تقديم العون للوصول إلى الأهداف المنشودة والسير على الطريق الصحيح.

IMG-20220917-WA0068
IMG-20220917-WA0068
IMG-20220917-WA0069
IMG-20220917-WA0069
IMG-20220917-WA0067
IMG-20220917-WA0067
IMG-20220917-WA0066
IMG-20220917-WA0066
محمد السبكي التعليم الفني التربية والتعليم كفر الشيخ وزارة التربية والتعليم محافظ كفر الشيخ تعليم كفر الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مسترجلة يعني ايه بحلق دقني الصبح مثلا؟! ومشربتش مياة من 17 سنة.. تصريحات صادمة لـ سماح أنور

هبة قطب تكشف عن عادة تفعلها الزوجات رغبة في العلاقة الحميمة

بيان جديد من التعليم بشأن موعد بدء الدراسة في المدارس

ادعوله.. أول تعليق من أسرة فريد الديب بعد نقله للمستشفى بسبب السرطان| خاص

انفعال أبوه ولمة قرايبه.. أول صورة من داخل منزل محمد صلاح

ناشىء في إسبانيا ....تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة بالميركاتو الصيفي

الأهلي يستغني عن 4 لاعبين بشكل نهائي ..تفاصيل

سرطان الدم.. تدهور الحالة الصحية لـ فريد الديب ونقله للمستشفى

موضوعات متعلقة

محافظ كفر الشيخ: إزالة 97 حالة تعدٍ ضمن المرحلة الثانية

رفع 192 طن قمامة بقرى ومدن كفر الشيخ.. صور

تأجيل نظر قضية المتهم بقتل شقيق زوجته بكفر الشيخ لـ15 أكتوبر

محافظ كفر الشيخ يتفقد بدء تشغيل الميني باص الدائري ورصف الطرق.. صور

بعد رحيل عامر .. إدارة كفر الشيخ تكلف لجنة الكرة باختيار مدير فني جديد

استمرار لقاءات دوري "خماسي كرة القدم" للطلائع في كفر الشيخ.. صور

حاجة تفرح.. شابان يحاربان البطالة بـ كافية متنقل في كفر الشيخ| شاهد

نادي كفر الشيخ يوجه الشكر لمديره الفني محمد عامر

ترشيحاتنا

أحمد موسى: الشائعات والأكاذيب ضد مصر ممولة ومصنوعة بالخارج ..فيديو

شاهد| ظهور نادر لأصغر حفيد للملكة إليزابيث خلال مراسم وداعها| صور

وجه جديد يظهر في الأهلي..تفاصيل

المطرب فارس: اتهموني إني اتجوزت مراتي عشان فلوسها.. فيديو

بروسيا مونشنجلادباخ يكتسح لايبزيج بثلاثية نظيفة في الدوري الألماني

هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة محتشمة|شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة محتشمة|شاهد

انفصال ومحاولات للصلح.. شاهد| أجمل اللحظات بين رامي جمال وزوجته

أخفت بطنها .. حقيقة حمل ياسمين عبد العزيز بعد صورتها الأخيرة |شاهد

مش محروق| تناول هذا النوع من الشيبسي يصييك بالسرطان

فيديو

أقسمت ألا اترشح وسأطعم 10 مساكين.. مصطفى كامل يكشف خطته داخل "الموسيقيين"

بعض الإصابات.. كواليس تحول حفل تخرج طلاب إعلام القاهرة لـ خناقة|فيديوجراف

بعد شائعات المرض والوفاة.. شاهد| عادل إمام يتحدث عن الموت: قضاء الله

هل يستمر في التمثيل؟ كواليس وحقيقة إصابة عادل إمام بـ الزهايمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

الملكة تيتي شري .. سيدة الأرضين

نهال علام

وسط البلد

إلهام أبو الفتح

فاروق حسني .. شكرا

محمد شعبان

الفيس بوك وحرب المعلومة

د . مجدى بدران

النيكل.. السبب الأكثر شيوعًا لحساسية المعادن

مجدي أبوزيد

مصر وألمانيا.. 70 عاماً من التعاون المثمر والبناء

د.هادي التونسي

الدور المجتمعي لشخصية رائدة

د.عمرو الديب

نحو عالم بعيد عن هيمنة الأمم المتحدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ