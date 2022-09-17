ماذا قالت لميس الحديدي في تعليقها على مشهد وداع الملكة إليزابيث الثانية|فيديو

علقت الإعلامية لميس الحديدي على مشاهد احتشاد البريطانيون في العاصمة لندن لوداع الملكة إليزابيث الثانية قائلة : مشاهد نادرة بعد 70 عاماً من اعتلائها لكرسي العرش تخرج طوابير من الشعب البريطاني لوداع جثمانها في مشاهد طويلة ووممتدة تصل إلى مسافة 5 أميال بما يعادل 8 كيلو مترات من الناس".

تابعت عبر برنامجها "كلمة أخيرة" الذي تقدمه على شاشة "ON": الناس واقفة على مسافة 8 كيلو بوقت زمني 24 ساعة مش بيزهقوا ولا بيتعبوا واقفين جايين من كل أنحاء وأقاليم بريطانيا للنظرة الأخيرة على جثمان ملكتهم التي لم يعرفوا غيرها على مدار 70 عاماً أجيال كثيرة ممتدة عاشت معها ولم يعرفوا سواها مش هما بس العالم كله".

وواصلت: الناس جايبة الساندوتشات واحتياجاتها وواقفين في الطابور الذي يصطف فيه كل البريطانيين دون تمييز بين غني وفقير ولا شخصية مهمة وغير مهمة".

أتمت: مشهد مؤثر يعني الكثير للنظام الملكي والوحدة وحب كبير للملكة الاستثنائية ويبقى السؤال هل سيستطيع الملك تشارلز الثالث الحفاظ على هذا الكم من الحب والوحدة؟.





لميس الحديدي تهاجم التجار بسبب رفع الأسعار

قالت الاعلامية لميس الحديدي، إن حديث الشارع الآن يتمركز حول موجة إرتفاع الأسعار في ظل التضخم العالمي ، وجراء تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، لكنها تساءلت خلال برنامجها " كلمة أخيرة " المذاع على شاشة " ON" في مصر هنا أول ما يسمعوا أن البترول غلي بره الدنيا تغلى تلقائياً في مصر أو لو القمح أسعاره ارتفعت تغلى على طول ..هل هذه الزيادات حقيقية ولها أسبابها أم لا؟.

أكملت لميس الحديدي: "مش عارفين التجار بتغلى ليه ومش فاهمين ليه وده سؤال هل حقيقة أم استغلال للأزمات؟ هل ارتفاع الأسعار حقيقي ؟ طيب إزاي بيرفعوا الأسعار وإحنا لسه ماستوردناش ؟.