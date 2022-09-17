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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى من الكلية العسكرية التكنولوجية: ربنا حامينا بفضل أبطال الجيش

أحمد موسى
أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مصر بها أبطال من رجال القوات المسلحة المصرية، ومنهم طلاب الكلية العسكرية التكنولوجية.

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وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد :" لازم نكون على ثقة بأن ربنا حامي بلدنا؛ عشان عندنا أبطال الجيش المصري ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :"  طلاب الكلية العسكرية التكنولوجية يبدأون يومهم في الساعة الخامسة صباحا ، ويتدربون على أعلى مستوى ".

الكلية العسكرية التكنولوجية 

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: الكلية العسكرية التكنولوجية كانت سابقا المعهد الفني للقوات المسلحة، وله مكانته كبيرة داخل القوات المسلحة.

ولفت الإعلامي أحمد موسى إلى أن الكلية العسكرية التكنولوجية ترتبط بكل الاسلحة داخل القوات المسلحة"، مضيفا:" فخور بتواجدي داخل الكلية العسكرية".


 

أحمد موسى الكلية العسكرية الجيش القوات المسلحة اخبار التوك شو

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